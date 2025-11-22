मध्य प्रदेश में 36600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, सीएम मोहन यादव ने हैदराबाद में उद्योगपतियों को किया संबोधित

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हैदराबाद में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए 36600 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की घोषणा की। उन्होंने राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल और सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की।

मध्यप्रदेश की प्रोत्साहनकारी निवेश नीतियाँ निवेशकों को कर रही है आकर्षित