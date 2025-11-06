Love Jihad in MP: बिलाल ने दिनेश बनकर हिंदू महिला से दोस्ती कर किया दुष्कर्म, जबरन पहनाया बुर्का
भोपाल के कोहेफिजा इलाके में एक शख्स ने पहले अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर महिला से दोस्ती की और फिर उससे कारोबारी रिश्ते बनाकर प्रगाढ़ता बढ़ाई। जब महिला को उसकी हकीकत पता चली तो महिला ने उससे दूरी बनानी चाहिए। इस पर आरोपित उसे परेशान करने लगा और पति को मारने की धमकी देकर जबरन संबंध बनाए।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां कोहेफिजा क्षेत्र में रहने वाली एक 25 वर्षीय हिंदू महिला के साथ मुस्लिम युवक बिलाल ने दिनेश बनकर दोस्ती की। उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला को उसकी सच्चाई पता लगी तो आरोपित उसके साथ मारपीट कर धमकी देने लगा। उसकी हरकतों से परेशान होकर आखिरकार पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
शादीशुदा है पीड़िता
पुलिस के मुताबिक कोहेफिजा इलाके में महिला अपने पति के साथ रहती है। महिला का पति निजी काम करता है और महिला भी एक दुकान पर काम करती है। महिला से आरोपित बिलाल ने कुछ साल पहले दिनेश बनकर दोस्ती की थी और उसे एक कार खरीदकर देने और किराये पर चलवाने का झांसा दिया था। आरोपित अपने दोस्त के माध्यम से कार का सौदा भी करवा दिया। इसी दौरान
उसी समय महिला को पता चला कि आरोपित का असली नाम दिनेश नहीं, बल्कि मोहम्मद तौहिद उर्फ बिलाल खान है। उसकी हकीकत पता चलने पर महिला ने आरोपित से दोस्ती तोड़ दी और उससे दूरी बनाते हुए पूरी तरह से बातचीत बंद कर दी।
दूरी बनाई तो करने लगा परेशान
इसके बाद से आरोपित लगातार महिला को परेशान करने लगा और उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर उसे जबरन बुर्का पहनकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। इसी बीच आरोपित ने दो बार घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म भी किया। जब वह इसका विरोध करने लगी तो उसे धमकाकर संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा।
तंग आकर महिला ने थाने जाकर आरोपित की शिकायत की। जिस पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।