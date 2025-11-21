कोटा में नौंवी मंजिल से गिरकर भोपाल के छात्र की मौत, दो साल से JEE की तैयारी कर रहा था
राजस्थान के कोटा में भोपाल के एक छात्र की नौवीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। वह दो साल से JEE की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। छात्र के निधन से परिवार शोक में डूबा है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजस्थान के कोटा में एक बहुमंजिला इमारत की नौंवी मंजिल से गिरने के कारण एक कोचिंग छात्र की मौत हो गई। मृतक की 18 वर्षीय ईशान पालीवाल के रूप में हुई है। वह कोटा में पिछले दो साल से किराए के फ्लैट में रहकर जेईई प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था।
पुलिस उप अधीक्षक योगेश शर्मा ने बताया कि ईशान अपनी मां तारा के साथ दो साल से स्थानीय रायल इंपीरिया बहुमंजिला इमारत में रहता था। शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे नौंवी मंजिल से गिरने से ईशान के सिर में चोट लगी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। ईशान को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया गया है।
ईशान के पिता विवेक पालीवाल भोपाल में इंजीनियर हैं। उन्हें हादसे की जानकारी दी गई है। वे भोपाल के आनंद नगर रायसेन रोड़ स्थित सिद्धार्थ सिटी में रहते हैं। छात्र के निधन से उसका परिवार शोक में डूब गया है। पुलिस मामले की पड़ताल करते हुए इमारत में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फ्लैट की बालकनी से गिरने से ईशान की मौत हुई है। पुलिस यह जांच कर रही है कि संतुलन बिगड़ने से ईशान की मौत हुई है या फिर वह जानबूझकर नीचे कूदा है।
