कोटा में नौंवी मंजिल से गिरकर भोपाल के छात्र की मौत, दो साल से JEE की तैयारी कर रहा था

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजस्थान के कोटा में एक बहुमंजिला इमारत की नौंवी मंजिल से गिरने के कारण एक कोचिंग छात्र की मौत हो गई। मृतक की 18 वर्षीय ईशान पालीवाल के रूप में हुई है। वह कोटा में पिछले दो साल से किराए के फ्लैट में रहकर जेईई प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

पुलिस उप अधीक्षक योगेश शर्मा ने बताया कि ईशान अपनी मां तारा के साथ दो साल से स्थानीय रायल इंपीरिया बहुमंजिला इमारत में रहता था। शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे नौंवी मंजिल से गिरने से ईशान के सिर में चोट लगी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। ईशान को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया गया है।