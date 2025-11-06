CJI के समक्ष जूता उछालने वाले वकील ने खजुराहो के जवारी मंदिर के सामने किया बगलामुखी हवन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर जूता उछालने वाले वकील राकेश किशोर इन दिनों छतरपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो पहुंचे हुए हैं। बुधवार को उन्होंने यहां के मंदिरों में दर्शन कर ध्यान साधना की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी क्रम में गुरुवार को उन्होंने खजुराहो के जवारी मंदिर के सामने बगलामुखी हवन किया। इस दौरान मूर्ति को लेकर याचिका लगाने वाले राकेश दलाल सहित अनेक संत शामिल रहे। जहां विधि-विधान से पूजा अर्चना की गई। हवन-पूजन करने के बाद वकील राकेश किशोर बागेश्वर धाम निकल गए। वह बागेश्वर धाम पर कल यानी सात नवंबर को निकली जा रही पद यात्रा को लेकर होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे। बताया गया है कि बागेश्वर धाम की पद यात्रा में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का समूह शामिल हो सकता है।

एएसआई रख रहा नजर उधर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम दोनों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। एएसआई खजुराहो के अधिकारियों के अनुसार, जहां हवन-पूजन किया गया, वह स्थल प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा में नहीं आता। यह है मामला गौरतलब है कि राकेश दलाल ने खजुराहो मंदिर में स्थित जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की सात फीट ऊंची बिना सिर की मूर्ति को रीस्टोर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 17 सितंबर को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि ये मामला पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) के दायरे में आता है।

CJI ने की थी तल्ख टिप्पणी याचिका खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने यह तल्ख भी टिप्पणी की थी कि, "जाओ, अब भगवान से ही प्रार्थना करो। आप कहते हो कि आप भगवान विष्णु के भक्त हो, तो उनसे ही कुछ करने के लिए कहो। यह पुरातात्विक स्थल है, इसके लिए ASI की इजाजत चाहिए। हमें खेद है कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते।"