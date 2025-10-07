'करेंगे राजनीतिक सन्यास की घोषणा', सुदीप पटेल के नाम से की गई पोस्ट पर MP में बचा बवाल

पूर्व मंत्री कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें कहा गया कि कमल पटेल अपने 65वें जन्मदिन पर राजनीति से संन्यास लेंगे। इस खबर ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी। हालांकि कमल पटेल के बड़े बेटे संदीप पटेल ने इस पोस्ट को फर्जी बताया और कहा कि उनके भाई की आईडी हैक कर ली गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व मंत्री कमल पटेल के छोटे बेटे सुदीप पटेल के नाम से इंटरनेट मीडिया पर की गई पोस्ट ने जिले की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। इस पोस्ट में लिखा गया कि पूर्व मंत्री कमल पटेल अपने 65वें जन्मदिन (6 अक्टूबर) पर चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करेंगे।

पोस्ट सामने आते ही जिले की राजनीति गरमा गई। विपक्ष के कई नेताओं ने इस पोस्ट पर चुटकी ली। कई स्थानीय नेताओं और समर्थकों ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। संदीप पटेल ने किया खंडन कुछ ही देर बाद पूर्व मंत्री के बड़े बेटे संदीप पटेल ने इंटरनेट मीडिया पर उस पोस्ट का खंडन किया। इसमें उन्होंने कहा कि मेरे भाई सुदीप पटेल की इंटरनेट मीडिया आइडी हैक कर ली गई है, यह पोस्ट फर्जी है और इसके पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का हाथ है।

संदीप ने यह भी लिखा कि मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की, “किसी भी भ्रामक पोस्ट या अफवाह पर ध्यान न दें। कमल पटेल और उनका परिवार हमेशा जनता के सुख-दुःख में साथ रहा है और आगे भी रहेगा।"