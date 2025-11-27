MP में कानून और पुलिस का डर खत्म हो गया, बेटियां असुरक्षित... जीतू पटवारी का सरकार पर बड़ा हमला

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अब न कानून का डर बचा है और न ही पुलिस का। उन्होंने कहा कि जब पूरे प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा दांव पर लगी हो, तब किसी एसपी या टीआई को हटाना समाधान नहीं हो सकता।

एम्स भोपाल में रायसेन की छह साल की दुष्कर्म पीड़िता बच्ची से मिलने के बाद पटवारी ने कहा कि यदि अधिकारियों को हटाने भर से अपराध रुकते हों, तो सरकार को एक बार में सभी पुलिस अधीक्षकों को बदल देना चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर बच्ची के उपचार, सुरक्षा और आगे की मेडिकल जरूरतों की जानकारी ली तथा पार्टी की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

पटवारी ने घटना को “अमानवीय और राक्षसी कृत्य” बताते हुए मांग की कि आरोपी को गिरफ्तार कर फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए। उन्होंने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष नीति, आधुनिक संसाधनों और जवाबदेही आधारित पुलिस व्यवस्था लागू करने की बात कही।