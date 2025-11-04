MP के सागर में जनसुनवाई में पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने पहुंचा जनपद सदस्य, पुलिस ने पकड़ा

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। जिला कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब जनपद पंचायत सागर के वार्ड क्रमांक 13 के जनपद सदस्य फदाली अहिरवार पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंच गए। समय रहते पुलिस को इसकी भनक लग गई और फदाली को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उनके बैग से पेट्रोल भरी बोतल बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और जनपद सदस्य को गोपालगंज थाने ले जाया गया।

कार्रवाई न होने से नाराज जानकारी के अनुसार, फदाली अहिरवार पामाखेड़ी के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल की रात करीब 10 बजे राजाराम शर्मा ने उनके जेब से 5 हजार रुपये निकाल लिए और गाली-गलौज की थी। इस घटना की शिकायत उन्होंने 24 अप्रैल को सानौधा थाने में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फदाली का कहना है कि उन्होंने इस मामले में एसपी, आईजी और डीजीपी तक आवेदन दिए, मगर कहीं से सुनवाई नहीं हुई।