MP के सागर में जनसुनवाई में पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने पहुंचा जनपद सदस्य, पुलिस ने पकड़ा
मध्य प्रदेश के सागर में जनसुनवाई के दौरान एक जनपद सदस्य पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने पहुंच गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वह किसी समस्या से परेशान था और विरोध जताने के लिए उसने ऐसा किया। घटना से जनसुनवाई में हड़कंप मच गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक गंभीर हादसा टल गया।
नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। जिला कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब जनपद पंचायत सागर के वार्ड क्रमांक 13 के जनपद सदस्य फदाली अहिरवार पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंच गए। समय रहते पुलिस को इसकी भनक लग गई और फदाली को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उनके बैग से पेट्रोल भरी बोतल बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और जनपद सदस्य को गोपालगंज थाने ले जाया गया।
कार्रवाई न होने से नाराज
जानकारी के अनुसार, फदाली अहिरवार पामाखेड़ी के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल की रात करीब 10 बजे राजाराम शर्मा ने उनके जेब से 5 हजार रुपये निकाल लिए और गाली-गलौज की थी। इस घटना की शिकायत उन्होंने 24 अप्रैल को सानौधा थाने में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फदाली का कहना है कि उन्होंने इस मामले में एसपी, आईजी और डीजीपी तक आवेदन दिए, मगर कहीं से सुनवाई नहीं हुई।
पुलिस की सतर्कता से टला हादसा
इस बात से निराश होकर जनपद सदस्य फदाली मंगलवार की जनसुनवाई में आत्मदाह की नीयत से पेट्रोल लेकर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस की सतर्कता से घटना टल गई। एसडीएम अमन मिश्रा ने बताया कि पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और जनपद सदस्य की शिकायत पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
