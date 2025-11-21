Language
    पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भोपाल पहुंचे, रवींद्र भवन में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में होंगे शामिल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:04 PM (IST)

    पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिवसीय भोपाल प्रवास पर पहुंचे। वह रवींद्र भवन में 'हम और यह विश्व' नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक संबोधन होगा। 

    पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजभवन में आत्मीय स्वागत किया गया। (सौजन्य - सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को एकदिवसीय भोपाल प्रवास पर आए। वह सुबह लगभग 11:30 बजे दिल्ली से नियमित उड़ान से भोपाल पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे राजभवन के लिए रवाना हो गए। शाम को वह रवींद्र भवन में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

    मनमोहन वैद्य की पुस्तक का विमोचन

    पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ शाम 4:15 बजे रवींद्र भवन में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन वैद्य की नई पुस्तक “हम और यह विश्व” का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में दैनिक जागरण समूह के कार्यकारी संपादक विष्णु त्रिपाठी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान वृंदावन के श्री आनंदम धाम आश्रम के पीठाधीश्वर रीतेश्वर जी महाराज भी श्रोताओं को आशीर्वचन देंगे।

    चार महीने बाद पहला सार्वजनिक संबोधन

    यहां पर यह बता दें कि उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के ठीक चार महीने बाद जगदीप धनखड़ का यह पहला कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें वह संबोधन देंगे। 21 जुलाई को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और 21 नवंबर को यानी ठीक चार महीने बाद वे सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर नजर आएंगे। कार्यक्रम के बाद धनखड़ रात करीब आठ बजे वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे।