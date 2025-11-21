पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भोपाल पहुंचे, रवींद्र भवन में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में होंगे शामिल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को एकदिवसीय भोपाल प्रवास पर आए। वह सुबह लगभग 11:30 बजे दिल्ली से नियमित उड़ान से भोपाल पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे राजभवन के लिए रवाना हो गए। शाम को वह रवींद्र भवन में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मनमोहन वैद्य की पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ शाम 4:15 बजे रवींद्र भवन में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन वैद्य की नई पुस्तक “हम और यह विश्व” का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में दैनिक जागरण समूह के कार्यकारी संपादक विष्णु त्रिपाठी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान वृंदावन के श्री आनंदम धाम आश्रम के पीठाधीश्वर रीतेश्वर जी महाराज भी श्रोताओं को आशीर्वचन देंगे।