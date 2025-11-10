जबलपुर में सहायक पेंशन अधिकारी 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित संभागीय पेंशन कार्यालय में लोकायुक्त टीम ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक पेंशन अधिकारी सचिन झा को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारी शासकीय इंजीनियरिंग कालेज के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन दस्तावेज में नामिनी का नाम बदलने के लिए रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत नहीं देने पर वह सेवानिवृत्त कर्मचारी को भटका रहा था। तब परेशान होकर सेवानिवृत्त कर्मी ने लोकायुक्त में शिकायत की।

यह है मामला जानकारी के अनुसार शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से सेवानिवृत्त लैब टेक्नीशियन किशोर कुमार झारिया ने सात नवंबर को लोकायुक्त एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका है। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी का नाम पेंशन दस्तावेज में नॉमिनी के रूप में जुड़वाने के लिए संभागीय कार्यालय में आवेदन दिया था। इस कार्य के बदले में सहायक पेंशन अधिकारी ने उनसे 11,000 रुपये रिश्वत की मांग की, बाद में 10000 रुपये में बात तय हो गई।