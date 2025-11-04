Language
    MP News: जबलपुर में हाइवे पर रफ्तार का कहर, वैन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, चालक फरार

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर एक तेज रफ्तार वैन ने मोपेड सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पेट्रोल पंप पर काम करता और ड्यूटी से घर लौट रहा था। घटना अंजनी माता मंदिर के पास हुई। वैन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने वैन को जब्त कर लिया है।

    वैन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। भेड़ाघाट से जबलपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार मारुति वैन ने मोपेड सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वैन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

    जानकारी के मुताबिक हादसा मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे अंजनी माता मंदिर के पास हुआ। मृतक बुजुर्ग पेट्रोल पंप पर काम करता था और ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहा था। तभी सामने से आ रही वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे बुजुर्ग मोपेड से उछलकर सड़क किनारे जा गिरा और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। हादसे में वैन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और मोपेड को भी नुकसान पहुंचा।

    बताया जा रहा है कि वैन चालक एक निजी स्कूल से बच्चों को लेने जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन की रफ्तार काफी तेज थी और बुजुर्ग के संभलने से पहले ही हादसा हो गया। राहगीरों ने घटना की सूचना भेड़ाघाट पुलिस को दी।

    इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने वैन (क्रमांक एमपी 20 जेडएक्स 4121) को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।