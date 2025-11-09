इटारसी में रीवा-भोपाल सुपरफास्ट के इंजन में लगी आग, स्टेशन पर मची अफरा-तफरी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। शनिवार सुबह मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी रीवा–भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22146) के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा। यह देख स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई । प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन के इंजन केबिन से सुबह करीब 6 बजे धुआं निकलता देख रेलकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और आग फैलने से पहले ही उसे बुझा लिया। आग कैसे लगी इसे लेकर अभी अधिकारी कुछ भी कहने से इंकार कर रहे हैं।