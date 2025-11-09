Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इटारसी में रीवा-भोपाल सुपरफास्ट के इंजन में लगी आग, स्टेशन पर मची अफरा-तफरी

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:06 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह रीवा-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से पहले बुझा दिया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन आधा घंटा देरी से रवाना हुई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रेल इंजन के केबिन से उठा धुआं (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। शनिवार सुबह मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी रीवा–भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22146) के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा। यह देख स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई । प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन के इंजन केबिन से सुबह करीब 6 बजे धुआं निकलता देख रेलकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और आग फैलने से पहले ही उसे बुझा लिया। आग कैसे लगी इसे लेकर अभी अधिकारी कुछ भी कहने से इंकार कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आधा घंटा देरी से रवाना हुई ट्रेन

    रेलवे कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग को नियंत्रित किया। इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ट्रेन करीब आधा घंटा देरी से रवाना हो सकी। खराब इंजन को हटाकर दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को आगे भेजा गया।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल क्षतिग्रस्त इंजन को इटारसी डिपो में खड़ा कर निरीक्षण के लिए रखा गया है।