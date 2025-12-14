Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इटारसी में किन्नरों के दो गुटों में विवाद गहराया, युवक पर कैंची से हमला; थाने में तीन किन्नरों ने पीया फिनाइल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:52 PM (IST)

    इटारसी में किन्नरों के दो गुटों में इलाके के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ गया। एक गुट के सदस्यों ने एक युवक पर कैंची से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से ...और पढ़ें

    Hero Image

    किन्नर ने थाने में पी लिया फिनाइल (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के इटारसी शहर में बीते दो महीनों से किन्नरों के दो गुटों के बीच इलाके के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अब हिंसक रूप ले चुका है। शनिवार को एक गुट से जुड़े गुंडों ने ग्वाल बाबा नाला मोहल्ला निवासी युवक पर कैंची से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं शाम को दूसरे गुट के तीन किन्नरों ने पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए थाना परिसर में फिनाइल गटक लिया, जिससे हड़कंप मच गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधायक ने दी थी समझाइश

    घटना से पहले विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने दोनों गुटों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए एक पक्ष को कार्यालय बुलाया था। यहां उन्हें समझाइश दी गई और जल्द ही बैठक कर विवाद शांत कराने का आश्वासन दिया गया। इसके कुछ घंटे बाद ही हिंसक वारदात हो गई।

    रेलवे माल गोदाम रोड पर हुआ हमला

    एक गुट की सदस्य नीलोफर ने आरोप लगाया कि विधायक से मिलने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि रेशम किन्नर गुट के कुछ लोग उन्हें तलाश रहे हैं। इसी दौरान रेलवे माल गोदाम रोड पर उनके भाई शेख आसिफ पर सुंदर भदौरिया, पवन, अमन, भूरा और उनके साथियों ने कैंची से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आसिफ को पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल रेफर किया गया।

    स्टेशन पर वेंडरी करने वालों आरोप

    घायल आसिफ के मामा हसन अली ने बताया कि हमलावर युवक रेलवे स्टेशन पर वेंडरी का काम करते हैं। आसिफ अपने दोस्त फैजान के साथ घर लौट रहा था, तभी पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आसिफ भी एक गुट से जुड़ा हुआ है।

    थाने में फिनाइल पीने से मचा हड़कंप

    घटना के बाद दूसरे गुट के तीन किन्नरों ने थाना परिसर में फिनाइल गटक लिया। पुलिस ने तत्काल तीनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों के अनुसार उपचार के बाद तीनों की हालत खतरे से बाहर है।

    पुलिस कर रही जांच

    इस मामले में टीआई गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि युवक पर हुए हमले और किन्नरों के विवाद के बीच संबंध है या दोनों अलग-अलग घटनाएं हैं, इसकी जांच की जा रही है। रविवार को दोनों गुटों के किन्नरों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है।