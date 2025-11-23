लगातार खांस रहा था नौ माह का मासूम, गले में फंसी थी ऐसी चीज, जिसे देख डॉक्टर भी रह गए हैरान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। छोटे बच्चों की देखभाल करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जरा-सी चूक बच्चे के साथ-साथ बड़ो के लिए भी परेशानी का सबब बन जाती है। प्रदेश के बड़वानी जिले के ग्राम करी में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अभिभावकों की जरा सी लापरवाही से नौ माह के एक मासूम की जान पर बन आई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्चा पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्दी-खांसी जुकाम से परेशान था। जब घरेलू उपचार के बाद भी बच्चे को राहत नहीं मिली तो स्वजन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे एक्सरे करवाया। एक्सरे की फिल्म देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए।

गले में फंसा था पैंडल दरअसल बच्चे के गले में मंगलसूत्र का पैंडल फंसा हुआ था, जिस वजह से बच्चे को इतनी तकलीफ हो रही थी। उन्होंने बच्चे को विशेषज्ञ चिकित्सक के पास ले जाने की सलाह दी। इसके बाद बच्चे के स्वजन रविवार को बच्चे को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां नाक कान व गला रोग विशेषज्ञ डा. अनुपम बत्रा ने बच्चे का आपरेशन कर गले में फंसा पैंडल बाहर निकाला।