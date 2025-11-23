लगातार खांस रहा था नौ माह का मासूम, गले में फंसी थी ऐसी चीज, जिसे देख डॉक्टर भी रह गए हैरान
बड़वानी जिले के एक गांव में नौ महीने के बच्चे के गले में मंगलसूत्र का पैंडल फंस गया। बच्चे को सर्दी-खांसी की शिकायत थी। एक्स-रे कराने पर पैंडल का पता चला। जिला अस्पताल में विशेषक चिकित्सक ने ऑपरेशन करके पैंडल निकाला। बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। छोटे बच्चों की देखभाल करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जरा-सी चूक बच्चे के साथ-साथ बड़ो के लिए भी परेशानी का सबब बन जाती है। प्रदेश के बड़वानी जिले के ग्राम करी में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अभिभावकों की जरा सी लापरवाही से नौ माह के एक मासूम की जान पर बन आई।
बच्चा पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्दी-खांसी जुकाम से परेशान था। जब घरेलू उपचार के बाद भी बच्चे को राहत नहीं मिली तो स्वजन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे एक्सरे करवाया। एक्सरे की फिल्म देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए।
गले में फंसा था पैंडल
दरअसल बच्चे के गले में मंगलसूत्र का पैंडल फंसा हुआ था, जिस वजह से बच्चे को इतनी तकलीफ हो रही थी। उन्होंने बच्चे को विशेषज्ञ चिकित्सक के पास ले जाने की सलाह दी। इसके बाद बच्चे के स्वजन रविवार को बच्चे को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां नाक कान व गला रोग विशेषज्ञ डा. अनुपम बत्रा ने बच्चे का आपरेशन कर गले में फंसा पैंडल बाहर निकाला।
जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम करी निवासी नरसिंह वास्कले के नौ माह के बच्चे विवान को कुछ दिनों से लगातार सर्दी-खांसी की शिकायत थी। राहत न मिलने पर वे उसे स्थानीय डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे के सीने का एक्स-रे करवाया, तो पता चला कि बच्चे के गले में कोई धातु का टूकडा फंसा हुआ है। एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर जिला अस्पताल के नाक, कान व गला रोग विशेषज्ञ डा. बत्रा ने बच्चे का इलाज शुरू किया और सर्जरी कर गले में फंसे मंगलसूत्र के पैंडल को निकाला। फिलहाल आपरेशन के बाद बच्चा खतरे से बाहर है।
