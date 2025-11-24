इंदौर में दो जगह महाठगी : कारीगर एक करोड़ का सोना लेकर फरार, तो रानी हार बनवाने के नाम पर ज्वेलर को लगाया 50 लाख का चूना

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश की वाजिज्यिक राजधानी इंदौर के सराफा बाजार से सोने की एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के साथ सात बंगाली कारीगर अचानक फरार हो गए। ज्वेलर्स की शिकायत पर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं भंवरकुआं क्षेत्र में भी एक ज्वेलर के साथ 50 लाख की ठगी हो गई।

बीसी फंड का सोना उठाकर रातों-रात गायब पहले मामले में शिकायतकर्ता गणेश निताई, जो ‘गणेश ज्वेलर्स’ के नाम से आभूषण बनाते हैं, ने बताया कि बंगाली कारीगरों—सोंटू मांझी, माणिक सामांता, कार्तिक, अनिल, सुदीप मोंडोल, तपोस मोंडोल, तापस मान्ना, पोलास, प्रसातो घोराई, विजेंद्र मोईती और विभाष घोराई—ने मिलकर सोने का बीसी फंड चलाया था।

आरोप है कि कारीगर सोमीर भाईती, उत्तम खोमराई, कार्तिक, साईफूल, निसित, हिदायत और दिलीप सोनी करीब 900 ग्राम सोना आभूषण बनाने के बहाने ले गए और रात में दुकान बंद कर फरार हो गए। फोन करने पर एक कारीगर ने बताया कि वे मुंबई पहुंच गए हैं और लौटने से मना कर दिया। अचानक गायब होने से सराफा बाजार में हड़कंप मच गया।

दूसरी बड़ी ठगी: 50 लाख के आभूषण लेकर रफूचक्कर उधर, भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक अंतरराज्यीय गैंग ने 50 लाख रुपये के आभूषणों की ठगी कर ली। ज्वेलर आसित हाजरा ने बताया कि ठगों ने मोबाइल पर संपर्क कर पांच रानी हार बनवाने का ऑर्डर दिया और ठोस सोना देने की बात कही।

आरोपित ने अपने एक आदमी को रिश्तेदार बनाकर भेजा, जिसने पांच रानी हार और पांच जोड़ कानझाले ले लिए और बदले में सोने के बिस्कुट थमा दिए। आसित ने घर जाकर जांच की तो बिस्कुट नकली निकले, जिनके ऊपर सिर्फ सोने की परत चढ़ाई गई थी।