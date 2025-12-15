भोपाल में कमाल... सात मिनट में बनाया 269.9 फीट लंबा, आठ इंच चौड़ा सैंडविच, रच दिया कीर्तिमान

Language
    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    भोपाल के इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट (IHM) ने 269.9 फीट लंबा सैंडविच बनाकर इतिहास रचा। संस्थान ने अपने ही 223 फीट के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा। जीर ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी में इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट (IHM), भोपाल ने अपने परिसर में 269.9 फीट लंबा और आठ इंच चौड़ा देश का सबसे लंबा सैंडविच तैयार कर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि के साथ आईएचएम ने पूर्व में दर्ज 223 फीट लंबे सैंडविच के अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारतीय पाक इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

    यह रिकार्ड प्रयास सौ फीसदी जीरो-वेस्ट पाक माडल पर आधारित था, जिसे योजना से लेकर निर्माण तक पूरी तरह अपनाया गया। सटीक सामग्री पूर्वानुमान, बैच-वाइज ब्रेड उत्पादन, लाइव असेंबली और निरंतर निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि कच्चे या तैयार खाद्य पदार्थ का कोई भी अपशिष्ट न हो।

    निर्माण के लिए छात्रों, शेफ और फैकल्टी सदस्यों की टीम ने विशेष रूप से ब्रेड तैयार की थी। मानकीकृत रेसिपी और एसओपी का पालन करते हुए 269.9 फीट लंबाई तक समान आकार, बनावट और संरचनात्मक मजबूती वाली ब्रेड तैयार की गई।

    सड़क पर लगाई तीन सौ फीट लंबी टेबल

    रविवार को संस्थान के बाहर सड़क पर हुए आयोजन में फूड प्रोडक्शन और फूड एंड बेवरेज सर्विस विभाग के विशेषज्ञ फैकल्टी के मार्गदर्शन में 80 छात्रों एवं दस स्टाफ सदस्यों ने केवल सात मिनट 26 सेकंड में पूरे सैंडविच की लाइव असेंबली की। सैंडविच को तैयार करने से पहले सड़क पर 300 फीट लंबी टेबल लगाई गई।

    24 इंच लंबे ब्रेड लोफ्स को विशेष रूप से तैयार किए गए एडिबल ग्लू की मदद से जोड़ा गया, जिससे 270 फीट लंबा एक समान ब्रेड पीस तैयार हुआ। रिकॉर्ड प्रयास के दौरान वरिष्ठ अधिकारी, होटल उद्योग के प्रतिनिधि, प्रख्यात शेफ और शिक्षाविद् उपस्थित रहे, जिन्होंने अतिथि एवं जूरी सदस्यों के रूप में आयोजन को विश्वसनीयता प्रदान की। इस गतिविधि को देखने बड़ी संख्या में शहरवासी भी मौजूद रहे।

    व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था रिकॉर्ड का उद्देश्य : डॉ. रोहित सरीन

    प्राचार्य डा. रोहित सरीन ने कहा कि यह पहल केवल रिकार्ड बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि छात्रों को सटीकता, स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) और मानकीकृत उद्योग प्रथाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस उपलब्धि के साथ आईएचएम ने नवाचार, गति, स्थिरता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को एकीकृत करते हुए बड़े स्तर की पाक क्रियान्वयन प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित किया है, यह सिद्ध करते हुए कि पाक इतिहास बिना अपशिष्ट उत्पन्न किए भी रचा जा सकता है।