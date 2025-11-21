सागर में मस्जिद परिसर की खुदाई में निकली भगवान राम की मूर्ति, मचा बवाल, पुलिस ने संभाला मोर्चा
सागर जिले के बंडा तहसील के पापेड़ गांव में मस्जिद की बाउंड्री वॉल के पास खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्ति मिलने से तनाव फैल गया। भगवान राम और जानकी की प्रतिमा जैसी आकृतियां मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग आमने-सामने आ गए। प्रशासन ने पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लिया और शांति बनाए रखने की अपील की।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। सागर जिले की बंडा तहसील के पापेड़ गांव में शुक्रवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब मस्जिद की बाउंड्री वॉल के पास हो रही खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्ति मिलने की सूचना फैली। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे और हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया।
सूत्रों के अनुसार, निर्माण कार्य के दौरान जमीन की खुदाई में भगवान राम और जानकी की प्रतिमा जैसी आकृतियां मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों के लोग वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद मुस्लिम समाज के लोग भी वहां जमा हो गए और दोनों पक्ष आमने-सामने की स्थिति में आ गए।
मंदिर निर्माण की मांग, चबूतरा बनाकर पूजा
हिंदू संगठनों ने मौके पर चबूतरा बनाकर मूर्ति की स्थापना कर विधि-विधान से पूजा-अभिषेक किया। उनका कहना है कि यह स्थल पूर्व में मंदिर होने का संकेत देता है। बाद में उसे तोड़कर मस्जिद बना दी गई। यहां मंदिर निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं चबूतरा हटाने की चर्चा पर उन्होंने कड़ा विरोध जताया।
पुलिस की तैनाती, शांति की अपील
तनाव को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। अधिकारियों ने दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन संवेदनशील माहौल को देखते हुए पुलिस की निगरानी जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।