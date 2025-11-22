हिड़मा एनकाउंटर पर MP में गर्माई सियासत, दिग्विजय ने साझा किया सामाजिक कार्यकर्ता का वीडियो, भाजपा बोली- 'यह देशद्रोही मानसिकता'

डिजिटल डेस्क, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कुख्यात माओवादी माड़वी हिड़मा के एनकाउंटर को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाला एक वीडियो साझा किए जाने के बाद भाजपा ने उन्हें कठघरे में खड़ा कर दिया। पार्टी ने दिग्विजय सिंह पर “देशविरोधी तत्वों के साथ खड़े होने” का आरोप लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री यादव का सीधा हमला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद हुए नरसिंहपुर के जवान आशीष शर्मा के लिए दिग्विजय सिंह एक शब्द तक नहीं बोले। अपने प्राणों की बाजी लगाकर प्रदेश का लाल शहीद हो गया और पूर्व मुख्यमंत्री को उसके परिवार के लिए दो शब्द संवेदना के बोलने की फुर्सत नहीं मिली—इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की ऐसी ही बातों से जनता का भरोसा पार्टी से टूट रहा है। कांग्रेस को अपने अतीत के कर्मों की कीमत जनता के बीच जाकर चुकानी पड़ेगी।

सोनी सोढ़ी का वीडियो किया था शेयर दिग्विजय सिंह ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने माओवादी हिड़मा के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। दिग्विजय ने वीडियो के साथ लिखा कि वे नक्सल हिंसा के विरोधी हैं, लेकिन मुद्दे अलग हैं—

माओवादियों को सामाजिक-आर्थिक मुख्यधारा में लाना जरूरी।

पेसा कानून पूरी तरह लागू हो।

बस्तर के खनिज संसाधनों में स्थानीय आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में SIR के लिए मांगे जा रहे प्रमाणपत्र और मतदाता सूची से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन गंभीर सवालों पर सभी राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए।