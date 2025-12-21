Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुना में दर्दनाक सड़क हादसा : तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो की मौत, आठ घायल, दस्टोन समारोह से लौट रहे थे

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    गुना जिले के धरनावदा में तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने से दो लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब वे दस्टोन समारोह से लौट रह ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। गुना जिले के धरनावदा क्षेत्र में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कार तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसा रात करीब दो बजे हुआ, जिसमें कार सवार 12 लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में सवार लोग दस्टोन समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान लाल सिंह (37), निवासी उकाबद खुर्द और माया कंजर, पत्नी रामदास, निवासी बिलौरी चिंता कटारा के रूप में हुई है।

    ये हुए घायल

    हादसे में घायल हुए लोगों में मोहन पुत्र बाबूलाल, नरेंद्र लोधा, चंचल बाई, अरविंद लोधा, फूल सिंह, रायना बाई, नगमा कंजर और रूप सिंह शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल गुना में भर्ती कराया गया है।

    108 एम्बुलेंस ने संभाला मोर्चा

    दुर्घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस सेवा को अलर्ट किया गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए चार इमरजेंसी एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल पर भेजी गईं। मौके पर पहुंचकर ईएमटी टीम ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

    जानकारी के अनुसार, राघौगढ़ से तैनात एम्बुलेंस स्टाफ तत्काल रवाना हुआ। घायलों की संख्या अधिक होने के कारण गुना जिला अस्पताल और कुंभराज से भी अतिरिक्त एम्बुलेंस बुलानी पड़ीं। भोपाल स्थित 108 कॉल सेंटर के समन्वय से राहत और बचाव कार्य तेजी से पूरा किया गया।

    फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार और वाहन का संतुलन बिगड़ना बताया जा रहा है।