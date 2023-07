Suicide in Bhopal राजधानी भोपाल में एक ही परिवार के के चार लोगों ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। भोपाल शहर के रातीबड़ थाना इलाके में एक परिवार द्वारा सामूहिक खुदकुशी से शहर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मरने वालों में पति-पत्‍नी के अलावा दो बच्‍चे भी शामिल हैं। घर के एक कमरे में दंपती के शव फंदे पर लटके मिले।

भोपाल में एक ही परिवार के चार लोगों ने की आत्महत्या (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights भोपाल में बच्चों को जहर खिला दंपती ने लगाई फांसी कर्ज से परेशान होकर दंपति ने लगाई फांसी एक ही परिवार के चार लोगों ने दी जान

भोपाल, ऑनलाइन डेस्क। Bhopal Crime News: राजधानी भोपाल में एक ही परिवार के के चार लोगों ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। भोपाल शहर के रातीबड़ थाना इलाके में एक परिवार द्वारा सामूहिक खुदकुशी से शहर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मरने वालों में पति-पत्‍नी के अलावा दो बच्‍चे भी शामिल हैं। घर के एक कमरे में दंपती के शव फंदे पर लटके मिले। वहीं बच्‍चों को जहर देने की आशंका जताई जा रही है। कर्ज से परेशान होके उठाया यह कदम पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कर्ज से परेशान होने का जिक्र किया गया है। फांसी लगाने से पहले दंपती ने सुसाइड नोट को रिश्तेदारों के मोबाइल पर वाट्सएप, टेलीग्राम एप के जरिए भेजा था। सुसाइड नोट में दंपति ने कर्ज की वजह से जान देने की बात लिखी। फिलहाल पुलिस ने चारों शव कब्‍जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले में फोन हैक कर ब्लैकमेलिंग की बात भी सामने आ रही है।

