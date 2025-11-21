भोपाल के शॉपिंग मॉल में आग, ब्यूटी पार्लर में शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी, टला बड़ा हादसा

Language
    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    भोपाल के कजलीखेड़ा स्थित एक शॉपिंग मॉल के ब्यूटी पार्लर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मॉल में अफरा-तफरी मची, पर जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पार्लर का सामान जल गया। दमकल कर्मियों ने एक घंटे में आग बुझाई और अन्य दुकानों को बचाया।

    ब्यूटी पार्लर में लगी आग (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के कजलीखेड़ा स्थित एक शॉपिंग मॉल में ब्यूटी पार्लर में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। घटना के समय मॉल में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि पार्लर का इंटीरियर समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया।

    जानकारी के मुताबिक कोलार रोड पर स्थित इस शॉपिंग मॉल के दूसरे फ्लोर पर एलाइट ब्यूटी पार्लर संचालित होता है। दोपहर करीब 12 बजे जब पार्लर संचालिका ने दुकान का शटर खोला, तभी अंदर से धुआं और आग की लपटें दिखाई दीं।

    प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना मिलते ही कोलार फायर स्टेशन की टीम मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन तब तक आग पूरे पार्लर में फैल चुकी थी। आसपास के दुकानदार भी आग बुझाने में जुट गए।

    दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जब तक आग पर काबू पाया, तब तक पार्लर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। आग की इस घटना में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है।

    छह मंजिला आईबीडी इम्पोरिया सिटी मॉल में लगभग 50–60 दुकानें हैं। कई दुकानदारों ने मिलकर आग बुझाने में मदद की ताकि इसे अन्य हिस्सों में फैलने से रोका जा सके। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।