भोपाल के शॉपिंग मॉल में आग, ब्यूटी पार्लर में शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी, टला बड़ा हादसा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के कजलीखेड़ा स्थित एक शॉपिंग मॉल में ब्यूटी पार्लर में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। घटना के समय मॉल में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि पार्लर का इंटीरियर समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के मुताबिक कोलार रोड पर स्थित इस शॉपिंग मॉल के दूसरे फ्लोर पर एलाइट ब्यूटी पार्लर संचालित होता है। दोपहर करीब 12 बजे जब पार्लर संचालिका ने दुकान का शटर खोला, तभी अंदर से धुआं और आग की लपटें दिखाई दीं।

प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना मिलते ही कोलार फायर स्टेशन की टीम मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन तब तक आग पूरे पार्लर में फैल चुकी थी। आसपास के दुकानदार भी आग बुझाने में जुट गए।