दिल्ली कूच कर रहे किसानों को नर्मदापुरम में रोका, भारी विरोध प्रदर्शन
दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे लगभग 100 किसानों को नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने रोक दिया। राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के नेतृत्व में, किसानों ने ट्रेन से उतारे जाने पर हंगामा किया और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रशासन उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था कर रहा है। किसानों के हंगामे से जीटी एक्सप्रेस ढाई घंटे से ज्यादा लेट हुई।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे लगभग 100 किसानों को पुलिस ने मंगलवार शाम नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर उतार लिया। इस दौरान रेलवे स्टेशन को छावनी बना दिया गया था। राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के तत्वावधान में ये किसान चेन्नई से दिल्ली तक चलने वाली जीटी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे थे।
किसानों ने किया हंगामा, प्रदर्शन
ट्रेन से जबरन उतारे जाने के विरोध में किसानों ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा करते हुए अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। साथ ही तमिल भाषा में जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी किसानों में पुरुषों के साथ बुजुर्ग, महिलाएं भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारी किसानों को उतारने के साथ ही प्रशासन अब उन्हें वापस करने का इंतजाम कर रहा है। वर्तमान में शहर के एक निजी गार्डन में किसानों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है।
किसानों के हंगामे के कारण जीटी एक्सप्रेस ढाई घंटे से ज्यादा समय तक स्टेशन पर खड़ी रही। इस वजह से यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई। आसपास के कई यात्री तो ट्रेन से उतरकर बस या अन्य साधनों के जरिए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए।
तमिलनाडु एक्सप्रेस से भी उतारा
नर्मदापुरम की तरह की इटारसी रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु एक्सप्रेस से प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लगभग 80 किसानों को उतारा गया। सभी किसानों को बस के माध्यम से नर्मदापुरम लाया गया। इन किसानों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था भी नर्मदापुरम में प्रशासन ने की है। साथ ही सुबह सभी किसानों को वापस तमिलनाडु पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा।
