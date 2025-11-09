Language
    भोपाल में इंसानियत शर्मसार, बेटा-बेटी ने बुजुर्ग मां को ढाई साल तक कमरे में रखा कैद, पुलिस ने बचाया

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    भोपाल में एक हृदयविदारक घटना में, एक 70 वर्षीय महिला को उसके बेटे और बेटी ने ढाई साल तक कमरे में कैद रखा। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने महिला को बचाया, जो गंभीर हालत में मिली। महिला के पति का निधन हो चुका है, और उसके बच्चे मानसिक रूप से कमजोर बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और महिला की देखभाल के लिए सामाजिक संस्थाओं से संपर्क कर रही है।

    Hero Image

    बुजुर्ग महिला (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को उसके ही बेटे और बेटी ने ढाई साल तक एक कमरे में कैद करके रखा हुआ था। यह हैरान करने वाली घटना पिपलानी थाना क्षेत्र के कल्पना नगर की है।

    पुलिस भी रह गई हैरान

    पड़ोसियों को जब कई महीनों तक महिला नजर नहीं आईं, तो उन्हे शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। महिला जमीन पर पड़ी हुई थी, उनकी हालत बेहद नाजुक थी और कमरे में गंदगी फैली हुई थी। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर महिला को बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल पहुंचाया।

    पति का हो चुका निधन

    जानकारी के अनुसार महिला के पति की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है। वह अपने बेटे अजय सैनी और बेटी सोनाक्षी सैनी के साथ रहती थीं। दोनों ही मानसिक रूप से कमजोर बताए जा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने मां को कमरे में बंद कर रखा था और सही तरीके से देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे।

    पुलिस का कहना है कि महिला के बेटे और बेटी की मानसिक स्थिति को देखते हुए फिलहाल किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। अब महिला की देखभाल और इलाज के लिए पुलिस द्वारा सामाजिक संस्थाओं से संपर्क किया जा रहा है, ताकि उसे उचित सहायता और सहारा मिल सके।