रतलाम के मचून गांव में रात 10 बजे भूकंप के झटके; लोगों में दहशत, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची
रतलाम के मचून गांव में रात 10 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। झटके महसूस होते ही ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, रतलाम। पिपलोदा तहसील के मचून गांव में शनिवार रात करीब 11 बजे के आसपास हल्के भूकंपीय झटके महसूस किए गए। झटके कुछ सेकंड तक रहे, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई और कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि झटके बहुत हल्के थे, लेकिन कंपन महसूस होने से लोगों में चिंता का माहौल बन गया।
ग्रामीणों ने बताया कि झटके के दौरान नई आबादी क्षेत्र में कुछ क्षणों के लिए कंपन महसूस हुआ। इसी दौरान सरपंच प्रतिनिधि शंकर सोलंकी के घर के पास एक निर्माणाधीन दीवार का हिस्सा गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। झटकों के समय कुछ लोगों के घर में रखे बर्तन अपने आप नीचे गिर पड़े।
मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व टीम
घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार देवेंद्र कुमार दानगढ़ आरआई, पटवारी और पुलिस के साथ रात में ही मचून गांव पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। टीम ने प्रभावित स्थानों का जायजा लेकर आवश्यक जानकारी उच्च अधिकारियों को भेजी है।
तहसीलदार देवेंद्र कुमार दानगढ़ ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर राजस्व और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि झटके बहुत हल्के थे और किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ है।
उन्होंने बताया कि घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। आवश्यक होने पर विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी। एहतियात के तौर पर रातभर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सतर्क रहें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।