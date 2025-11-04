ग्वालियर एयरपोर्ट पर नीदरलैंड का युवक जीपीएस डिवाइस के साथ गिरफ्तार, खुफिया एजेंसियां सतर्क

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। सामरिक रूप से संवेदनशील ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल पर सुरक्षा कर्मियों ने एक विदेशी नागरिक को जीपीएस डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान स्लेगटेनहोर्स्ट रेमको, निवासी ग्रेवनहेज (नीदरलैंड) के रूप में हुई है। वह एक सेवानिवृत्त डीएसपी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए ग्वालियर आया था।

जांच में मिला प्रतिबंधित डिवाइस एयरपोर्ट पर नियमित जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों को युवक के बैग से गार्मिन जीपीएस रिसीवर मिला। जब उससे डिवाइस रखने का कारण पूछा गया, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। चूंकि भारत में ऐसे जीपीएस उपकरणों का उपयोग सरकारी अनुमति के बिना प्रतिबंधित है, लिहाजा, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसे पुलिस के हवाले कर दिया।