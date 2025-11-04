ग्वालियर एयरपोर्ट पर नीदरलैंड का युवक जीपीएस डिवाइस के साथ गिरफ्तार, खुफिया एजेंसियां सतर्क
ग्वालियर एयरपोर्ट पर नीदरलैंड का एक नागरिक जीपीएस डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया गया। वह एक शादी में शामिल होने आया था, लेकिन डिवाइस का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। भारत में बिना अनुमति के ऐसे उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित है, जिसके चलते उसे पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। सामरिक रूप से संवेदनशील ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल पर सुरक्षा कर्मियों ने एक विदेशी नागरिक को जीपीएस डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान स्लेगटेनहोर्स्ट रेमको, निवासी ग्रेवनहेज (नीदरलैंड) के रूप में हुई है। वह एक सेवानिवृत्त डीएसपी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए ग्वालियर आया था।
जांच में मिला प्रतिबंधित डिवाइस
एयरपोर्ट पर नियमित जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों को युवक के बैग से गार्मिन जीपीएस रिसीवर मिला। जब उससे डिवाइस रखने का कारण पूछा गया, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। चूंकि भारत में ऐसे जीपीएस उपकरणों का उपयोग सरकारी अनुमति के बिना प्रतिबंधित है, लिहाजा, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
खुफिया एजेंसियां हुईं अलर्ट
घटना की जानकारी मिलते ही खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि नीदरलैंड का यह युवक बैंककर्मी है और पर्यटक वीज़ा पर भारत आया था।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
सर्किल एसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि इस मामले में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की धारा 42 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस युवक के भारत आने के उद्देश्य, संपर्क सूत्रों और डिवाइस के उपयोग की मंशा की जांच कर रही है।
