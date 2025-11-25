Language
    बीना सिविल अस्पताल में डॉक्टर ने मरीज के साथ आए युवक पर थूका, की मारपीट

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:06 PM (IST)

    सागर जिले के बीना सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर पर मरीज के अटेंडर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने अटेंडर पर थूका और उसे थप्पड़ मारा, क्योंकि उसने मरीज के दर्द बढ़ने पर डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की थी। घटना के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

    Hero Image

    मरीज अटेंडर (नीली जर्सी में ) और डॉक्टर (सफेद शर्ट में) के बीच झड़प। (सौजन्य - वीडियो ग्रैब )

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। सागर जिले के बीना सिविल अस्पताल में सोमवार रात बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। पेट दर्द से पीड़ित एक महिला को इलाज के लिए लाए परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्यूटी डॉक्टर सौरभ जैन ने अटेंडर पर न केवल थूका, बल्कि थप्पड़ भी जड़ दिए। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने इसे अस्पताल की बड़ी लापरवाही और बदसलूकी बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फोन पर व्यस्त डॉक्टर पर उग्र हुआ मामला

    जानकारी के मुताबिक रात करीब 8 बजे कटरा वार्ड निवासी मंजू यादव को पथरी का तेज दर्द उठा, जिसके बाद उनका भांजा आदित्य और बेटा अमन उन्हें सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। मरीज को भर्ती कर ड्रिप तो लगा दी गई, लेकिन डॉक्टर फोन पर व्यस्त थे।

    तभी जब मरीज को दर्द बढ़ा, अटेंडर आदित्य ने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की। इस पर डॉक्टर भड़क गए और मरीज के साथ आए युवक पर थूक दिया, जिसके छींटे उसके चेहरे पर पड़े। इस पर विवाद बढ़ गया और डॉक्टर ने आदित्य को थप्पड़ मार दिए, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मरीज के बेटे अमन यादव ने कर ली।

    अस्पताल में हड़कंप

    घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों में गुस्सा भड़क उठा। अमन यादव ने पूरी घटना मोबाइल में कैद कर परिजनों को बताया।

    डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज

    हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस रात 9 बजे अस्पताल पहुंची और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। उधर पीड़ित आदित्य यादव और उसके परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

    अस्पताल प्रबंधन और पुलिस दोनों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद मरीज और परिजनों में भारी रोष है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।