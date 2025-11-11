विदिशा में सड़क किनारे फेंका खाना खाती दिखी किशोरी, खोजने में जुटे तीन विभाग, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में सड़क किनारे फेंका गया खाना खाती एक किशोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद सोमवार को प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका, सामाजिक न्याय विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमें पूरे दिन उसकी तलाश में जुटी रहीं, लेकिन देर शाम तक किशोरी का कोई सुराग नहीं मिल सका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीमों ने की सर्चिंग जानकारी के अनुसार, रविवार को एक स्थानीय पत्रकार ने सड़क किनारे पड़े भोजन के पैकेट से खाना खाती किशोरी का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया था। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और विभिन्न टीमों ने सांची रोड, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया।

बस से उतरी थी किशोरी नगर पालिका के सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर ने बताया कि रविवार शाम और सोमवार दोनों दिन नगर के अलग-अलग इलाकों में किशोरी की तलाश की गई, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं, बस स्टैंड के कुछ दुकानदारों ने बताया कि दो दिन पहले यह किशोरी रायसेन से आने वाली बस से उतरी थी।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी संतोष रघुवंशी ने बताया कि विभाग ने शहर के कई डेरों और आश्रय स्थलों में भी पता किया, परंतु सफलता नहीं मिली। यह भाजपा के कुशासन का सबूत : पटवारी इस बीच, वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक हलकों में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि “विदिशा से आई यह रुला देने वाली तस्वीर भाजपा के दशकों के कुशासन का सबूत है। गरीब कल्याण योजनाओं के नाम पर रोटियां गरीबों तक पहुंचने से पहले सड़ जाती हैं, जबकि जरूरतमंद कचरे में भूख मिटाने को मजबूर है।”