बिहार के नतीजों पर दिग्विजय बोले- 'ये नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस के चुनावों जैसे... सारे वोट एक ही पार्टी को!'

डिजिटल डेस्क, भोपाल। बिहार के विधानसभा चुनावों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद विपक्षी खेमे में बौखलाहट है। विपक्ष के नेता अब भी इस करारी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर सवाल उठाते हुए सत्ताधारी गठबंधन के साथ-साथ चुनाव आयोग को भी कठघरे में खड़ा किया।

दिग्विजय ने कहा कि ऐसे नतीजे तो नार्थ कोरिया और रूस, चीन जैसे देशों में आते हैं, जहां एक ही पार्टी को सारे वोट मिल जाते हैं। दिग्विजय अपने गृहनगर राघौगढ़ के आवन गांव के वाचस्पति संस्कृत विद्यालय में आयोजित त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन एवं चतुर्वेद पारायणम् कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान यह बात कही।

SIR को लेकर भी भड़के दिग्विजय ने कहा कि बिहार चुनाव में 62 लाख वोट कटे और 20 लाख वोट जुड़े। किसके वोट कटे और किसके वोट जुड़े, चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी हमें नहीं दी। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन अब मतदाताओं पर भार डाल दिया गया है। फार्म भरो, पिता, दादा का प्रमाण लाओ, जिसने मैट्रिक पास नहीं की, वह कहां से प्रमाण लाए।