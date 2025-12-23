बांग्लादेश हिंसा पर दिग्विजय बोले- यह भारत में अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई का 'रिएक्शन'; BJP विधायक का तीखा पलटवार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान सियासी विवाद का कारण बन गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में बन रहे हालात के पीछे वही कट्टरपंथी और धर्मांध ताकतें हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं।

उन्होंने दावा किया कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई होती है, उसका ही 'रिएक्शन' बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने वहां हिंदू और ईसाई समुदाय के साथ हो रही घटनाओं की निंदा भी की। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक बड़े अर्थशास्त्री हैं और उनसे जिम्मेदार हस्तक्षेप की उम्मीद की जाती है।

पाकिस्तान एजेंट की तरह बोल रहे दिग्विजय : रामेश्वर शर्मा दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। भोपाल के हुजूर क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और राज्यसभा सांसद हैं, इसके बावजूद वे आज तक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे भारत के नागरिक हैं या फिर पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह अलकायदा के एजेंट हैं या अंतरराष्ट्रीय आतंकियों ने उन्हें अपनी तरफ से प्रवक्ता बनने की सुपारी दे रखी है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके पीछे भारत में कौन सी ऐसी घटना है, जिसका रिएक्शन वहां दिख रहा है?