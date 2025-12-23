Language
    बांग्लादेश हिंसा पर दिग्विजय बोले- यह भारत में अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई का 'रिएक्शन'; BJP विधायक का तीखा पलटवार

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:09 PM (IST)

    कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में हिंसा को भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई का रिएक्शन बताया, जिस पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने ...और पढ़ें

    कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह व भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान सियासी विवाद का कारण बन गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में बन रहे हालात के पीछे वही कट्टरपंथी और धर्मांध ताकतें हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं।

    उन्होंने दावा किया कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई होती है, उसका ही 'रिएक्शन' बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने वहां हिंदू और ईसाई समुदाय के साथ हो रही घटनाओं की निंदा भी की। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक बड़े अर्थशास्त्री हैं और उनसे जिम्मेदार हस्तक्षेप की उम्मीद की जाती है।

    पाकिस्तान एजेंट की तरह बोल रहे दिग्विजय : रामेश्वर शर्मा

    दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। भोपाल के हुजूर क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और राज्यसभा सांसद हैं, इसके बावजूद वे आज तक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे भारत के नागरिक हैं या फिर पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट।

    उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह अलकायदा के एजेंट हैं या अंतरराष्ट्रीय आतंकियों ने उन्हें अपनी तरफ से प्रवक्ता बनने की सुपारी दे रखी है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके पीछे भारत में कौन सी ऐसी घटना है, जिसका रिएक्शन वहां दिख रहा है?

    रामेश्वर ने कहा कि चाहे इंस्पेक्टर मोहन शर्मा का कांड हो या मुंबई में हुए बम धमाके, इन्होंने (दिग्विजय) आतंकवादियों का साथ दिया था। यह दिग्विजय ही हैं, जिन्होंने आतंकवादियों को 'जी' कहकर सम्मानित किया।

    आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, मंदिर-गुरुद्वारा जलाए जा रहे हैं। निर्दोष हिंदुओं को आग लगाई जा रही है। तब भी ये पीड़ितों के समर्थन में बोलने की बजाय आतंकवादियों और कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों को सहारा दे रहे हैं, उनके प्रवक्ता बन रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दिखाता है कि जो कांग्रेस कल तक जिन्ना के साथ थी, आज वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक आतंकवाद के साथ खड़ी है।