Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सचिव, सहायक सचिव की क्या औकात... काम नहीं करेगा तो हटेगा' : भोपाल में सरपंच सम्मेलन में बोले सीएम मोहन यादव

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:36 PM (IST)

    भोपाल के जंबूरी मैदान में सरपंच महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि काम न करने वाले सचिवों को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम में दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सरपंचों की शक्ति को महत्वपूर्ण बताया और 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया, साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    सरपंच सम्मेलन को संबोधित करते सीएम डॉ. मोहन यादव।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में मंगलवार को आयोजित सरपंच महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरपंचों को संबोधित करते हुए अधिकारियों और पंचायत व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया।। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि एक बात समझ लो कोई सचिव अगर काम नहीं करेगा तो उसे हटा देंगे। सचिव-सहायक सचिव इनकी क्या औकात?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने सरपंचों से कहा कि आपको लगता है कि सरपंच के मामले में कोई दिक्कत आ रही है और सरकार ने कोई निर्णय किया है तो उसे ठीक करने का काम हमारा है। जब भी सरकार के स्तर पर कोई निर्णय होगा तो उसके क्रियान्वयन में कठिनाई आएगी तो उसे हल करने का काम सरकार का है।

    सीएम ने कहा कि इतने बड़े देश में प्रधानमंत्री मोदी ने 10-11 सालों में न जाने कितनी चीजों की चिंता की। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर हमको भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा है तो ये कहां लगेंगे, जो भी होंगे सब ठिकाने लगेंगे। ये देश को पूरा भरोसा है।

    दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों को दी श्रद्धांजलि

    कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखवाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें कल की घटना को भूलना नहीं है। हमारे देश की प्रगति और बढ़ने वाले कदम दुनिया में अलग प्रकार से निकल रहे हैं। ऐसे में दुश्मन भी पता नहीं, कितने प्रकार से प्रयास करते हैं।

    sarpanch sammelan BPL 215487489659

    सरपंचों के पास जो पावर, वो बडे़ पद वालों को भी नहीं

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके जो विषय आए हैं उनके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। जब सरपंच के सामने बैठेंगे तो सचिव, रोजगार सहायक को भी आना ही चाहिए, इनके बिना बात थोड़े बनती है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमको दिखते हैं। आपको जो पावर हैं वो पावर तो बडे़-बडे़ पद वालों को भी नहीं हैं। एक सरपंच जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता।

    एक पंचायत के हर घर की गिनती पंचायत और सरपंच के पास रहती है। हमारे इतने बडे़ प्रदेश में बड़ी आबादी गांवों में रहती है अगर प्रदेश की तस्वीर, तकदीर बदलने का काम आपके बिना नहीं हो सकता।

    2026 को कृषि वर्ष घोषित किया

    सीएम ने कहा कि पंचायतों के माध्यम से कुटीर, लघु उद्योग को मिलाकर लंबी प्लानिंग से काम कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सीएम बोले कि सरकार कृषि आधारित उद्योग स्थापित कर लोगों को रोजगार देने का काम करेगी।