सीएम मोहन यादव ने साधा विपक्ष पर निशाना, बोले- 6 नवंबर को कमल दबाकर सबक सिखाएं

बिहार में भी दिख रहा बदलाव

सीएम डॉ. मोहन ने कहा कि देश में आज 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी की सरकार है। उनके मार्गदर्शन में अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर देश में एक चींटी तक नहीं मरी। शांति से सब हो गया। यह हमारा सरकार चलाने का तरीका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो तीन तलाक के सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को पलटने का कार्य किया था। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक का शुभारंभ हुआ है। वे सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक हैं। मध्यप्रदेश के मुखिया ने कहा कि जल्द ही यमुना के किनारे मथुरा में कृष्ण-कन्हैया का भी तीर्थ बनेगा। मध्यप्रदेश के साथ बिहार भी बदला है। मध्यप्रदेश में भाजपा ने एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाया है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।



बिहार का अपमान करता है विपक्ष

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बिहार में एक ही परिवार के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, जिनकी दादी ने आपातकाल लागू कर लोकतंत्र का गला घोंटा था, उनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। राहुल पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। नादान नेता प्रतिपक्ष राहुल ने ऐसी भाषा बोली, जिसे सुनकर हर व्यक्ति शर्मसार हो जाए। वे बिहार में आकर छठी मैया का अपमान करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को अपराधी बताती हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को छोटा-मोटा राज्य बताते हैं। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि ऐसी भाषा बोलने वालों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। आप लोग 6 नवंबर को कमल का बटन दबाकर इन्हें सबक सिखाएं।



बहनों को होगा लाभ

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण के लीला स्थलों को तीर्थ बनाया जा रहा है। प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के माध्यम से बहनों को हर माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। बिहार में भी अभी बहनों को 10 हजार मिले हैं और आगे इसे 2 लाख रुपए तक लेकर जाने की योजना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो कहा जाता है, उसे करके दिखाया जाता है। चुनाव के बाद दीघा की धरती पर एनडीए का विजयी जुलूस निकलेगा।