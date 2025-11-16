Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पं. धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, हाईवे पर बैठकर खाई सब्जी-पूड़ी

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:31 PM (IST)

    बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव मथुरा में शामिल हुए। उन्होंने पदयात्रा में भाग लिया और धीरेंद्र शास्त्री के साथ सब्जी-पूरी खाई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने भजन-कीर्तन से माहौल को भक्तिमय बना दिया। यात्रा का समापन वृंदावन में होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    पं. धीरेंद्र शास्त्री के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एवं विख्यात कथावाचक पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अगुआई में दिल्ली से शुरू हुई सनातन एकता पदयात्रा रविवार सुबह मथुरा से अपने आखिरी पड़ाव वृंदावन के लिए राधा माधव मंदिर से शुरू हुई। सनातन एकता यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मथुरा पहुंचे। पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कुछ दूर तक पैदल साथ चले। उन्होंने दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे पर बैठकर पं. धीरेंद्र शास्त्री के साथ सब्जी-पूड़ी भी खाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

    यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण साथ चलते नजर आए। मार्ग में भक्तों ने भजन-कीर्तन, जयकारों और धर्मोत्सव के साथ माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। पदयात्रा में शामिल लाखों सनातनियों का जोश हिलोरे मार रहा था। इस दौरान लोगों ने बुलडोजर से फूल बरसाए।

    CM and dheerendra shashtri 215659

    जुटे संत-महात्मा

    इससे पहले चार धाम के पास ही सनातन सभा हुई, जिसमें 15 एकड़ के ग्राउंड में पदयात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। सभा में रामभद्राचार्य महाराज, पुंडरीक महाराज, इंद्रेश उपाध्याय, देवकीनन्दन ठाकुर सहित बड़ी संख्या में संत महात्मा मंच पर मौजूद रहे।

    पहले भी निकाल चुके यात्रा

    हिंदू सनातन एकता पदयात्रा की शुरुआत दिल्ली से सात नवंबर कोई हुई थी। इस यात्रा का समापन 16 नवंबर को वृंदावन में हो रहा है। हिंदू समाज के तमाम बड़े संत इस यात्रा में शामिल हुए। गौरतलब है कि इससे पहले प. धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम से ओरछा तक हिंदू एकता पदयात्रा निकाली थी। अब उन्होंने दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा निकाली है।