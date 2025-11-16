पं. धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, हाईवे पर बैठकर खाई सब्जी-पूड़ी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एवं विख्यात कथावाचक पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अगुआई में दिल्ली से शुरू हुई सनातन एकता पदयात्रा रविवार सुबह मथुरा से अपने आखिरी पड़ाव वृंदावन के लिए राधा माधव मंदिर से शुरू हुई। सनातन एकता यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मथुरा पहुंचे। पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कुछ दूर तक पैदल साथ चले। उन्होंने दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे पर बैठकर पं. धीरेंद्र शास्त्री के साथ सब्जी-पूड़ी भी खाई।

उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण साथ चलते नजर आए। मार्ग में भक्तों ने भजन-कीर्तन, जयकारों और धर्मोत्सव के साथ माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। पदयात्रा में शामिल लाखों सनातनियों का जोश हिलोरे मार रहा था। इस दौरान लोगों ने बुलडोजर से फूल बरसाए।

जुटे संत-महात्मा इससे पहले चार धाम के पास ही सनातन सभा हुई, जिसमें 15 एकड़ के ग्राउंड में पदयात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। सभा में रामभद्राचार्य महाराज, पुंडरीक महाराज, इंद्रेश उपाध्याय, देवकीनन्दन ठाकुर सहित बड़ी संख्या में संत महात्मा मंच पर मौजूद रहे।