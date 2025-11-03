Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहरीले कफ सीरप मामले में एक और गिरफ्तारी, ‘अपना मेडिकल’ की प्रोपराइटर ज्योति सोनी को एसआईटी ने पकड़ा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:43 PM (IST)

    छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सीरप से बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी ने मुख्य आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को गिरफ्तार किया है। उन पर अवैध रूप से सीरप बेचने और सबूत मिटाने का आरोप है। जांच में पता चला कि कई बोतलें 'अपना मेडिकल' स्टोर से गायब थीं। पुलिस कमीशन व सप्लाई चेन की जांच कर रही है और आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ज्योति सोनी को किया गिरफ्तार।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सीरप कोल्ड्रिफ के सेवन से 24 मासूम बच्चों की मौत के सनसनीखेज मामले में एसआईटी ने सोमवार को एक और बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मुख्य आरोपित डा. प्रवीण सोनी की फरार चल रही पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से आगे की वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ. प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के बाद से ही ज्योति सोनी फरार चल रही थीं। एसआईटी द्वारा लगातार दी जा रही दबिश के बाद आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ज्योति सोनी पर मुख्य रूप से दो गंभीर आरोप हैं जिसमें उनके मेडिकल स्टोर से जहरीले सीरप की अवैध बिक्री करना और बच्चों की मौत के बाद सबूत मिटाने का प्रयास करना शामिल है।

    इस मामले में जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था कि सीरप की 74 बोतलों में से 66 बोतलें ‘अपना मेडिकल’ स्टोर और क्लीनिक से गायब थीं। एसआईटी को संदेह है कि साक्ष्य छिपाने के लिए यह स्टॉक जानबूझकर हटाया गया।

    सात लोग हो चुके गिरफ्तार

    गौरतलब है कि इस मामले में अब तक हुई गिरफ्तारियों की संख्या सात हो गई है। जिनमें रंगनाथन गोविंदन: श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स (तमिलनाडु) के मालिक, के महेश्वरी, कंपनी की महिला कर्मचारी, सैंपल और दस्तावेज़ फर्जीवाड़े में संलिप्त, डॉ. प्रवीण सोनी, बच्चों को सीरप लिखने का आरोपित डॉक्टर, राजेश सोनी न्यू अपना फार्मा एजेंसी संचालक, सौरभ जैन केमिस्ट, अपना फार्मा और सतीश वर्मा कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शामिल है।

    कमीशन डील और सप्लाई चेन की जांच जारी

    पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि डॉक्टरों और एजेंसी संचालकों के बीच कमीशन डील होती थी। एसआईटी इस जहरीले सीरप की कंपनी से लेकर स्थानीय मेडिकल स्टोर तक की अवैध सप्लाई चेन की परतें खोलने में जुटी है। एसआईटी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।