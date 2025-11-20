भोपाल के कैफे में तोड़फोड़ करने वाले चार गिरफ्तार, लाठी-तलवार लेकर घुसे बदमाशों ने मचाया था उत्पात

डिजिटल डेस्क, भोपाल। नर्मदापुरम रोड स्थित मिसरोद के मशहूर मैजिक स्पॉट कैफे में की गई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बुधवार को चार छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार देर रात हथियारों से लैस बदमाशों ने कैफे में घुसकर करीब दस मिनट तक जमकर उत्पात मचाया था। हमलावरों ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर नकाब पहन रखे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे शुरू हुआ विवाद पुलिस जांच में सामने आया है कि यह हमला रविवार को हुई मारपीट का बदला था। कैफे संचालक के भाई मोहित गोस्वामी, उसके दोस्त अभिषेक राजपूत और युवराज पटेरिया का सेज यूनिवर्सिटी के छात्र योगेंद्र उर्फ योगी से पुराना विवाद चल रहा था। रविवार को अभिषेक व उसके दोस्तों ने यूनिवर्सिटी और गौरीशंकर परिसर के पास योगेंद्र और उसके दोस्तों प्रशांत व वासु से मारपीट कर दी थी, जिसकी शिकायत कटारा हिल्स थाने में दर्ज हुई थी।

मारपीट का बदला, कैफे में धावा शिकायत के बाद भी योगेंद्र और वासु का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बदला लेने की ठानकर उन्होंने मंगलवार रात अभिषेक को फोन किया। अभिषेक के कैफे में मौजूद होने की जानकारी मिलते ही योगेंद्र, वासु, निखिल पटेल, रिषभ और अन्य करीब 15 साथी लाठी, डंडे और तलवारें लेकर कैफे पहुंच गए।

गुट ने कैफे में अंदर घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और करीब दस मिनट तक दहशत फैलाते हुए वहां से फरार हो गया। चार गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट लगा मामले की शिकायत कैफे संचालक सक्षम गोस्वामी ने मिसरोद थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी व बयान के आधार पर निखिल, योगेंद्र समेत चार को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

लड़की से दोस्ती पर बढ़ा तनाव पुलिस के अनुसार झगड़े की जड़ एक सहपाठी छात्रा से दोस्ती का विवाद था। दतिया का रहने वाला योगेंद्र (योगी) करोंद में रहकर फार्मा की पढ़ाई कर रहा है, जबकि अभिषेक राजपूत भी उसकी क्लास में पढ़ता है। दोनों के बीच अपनी एक सहपाठी छात्रा से दोस्ती को लेकर झगड़ा था। रविवार को अभिषेक, मोहित और युवराज पटेरिया ने योगेंद्र व उसके साथियों से मारपीट की थी।