Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bus Accident in MP: कानपुर से इंदौर जा रही बस गुना में पलटी, एक की मौत, 14 यात्री घायल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:45 PM (IST)

    गुना जिले के बीनागंज बायपास पर कानपुर से इंदौर जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस पलटने से एक यात्री की मौत हो गई और 14 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बीनागंज बायपास पर यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। गुना जिले के बीनागंज बायपास पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कानपुर से इंदौर जा रही बस करीब 5:30–6 बजे के बीच अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई और 14 से ज्यादा लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल तीन यात्रियों को भोपाल रेफर किया गया है। बस राधिका ट्रैवल्स की बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी आने से बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। पलटने के बाद बस करीब 30 मीटर तक घिसटती हुई चली गई। जिस वक्त हादसा हुआ, तब ज्यादातर सवारियां नींद में थीं। बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में बस भी क्षतिग्रस्त हो गई।

    स्थानीय लोगों ने तुरंत शुरू किया बचाव कार्य

    हादसा होते ही आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंचे और घायल यात्रियों को बस से बाहर निकालना शुरू किया। सूचना मिलने पर बीनागंज पुलिस, कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और SP अंकित सोनी भी मौके पर पहुंच गए।

    कलेक्टर ने बताया कि हादसे में एक सवारी की मौत हुई है, जबकि 14 घायल हैं। गंभीर तीन यात्रियों को भोपाल भेजा गया है और अन्य का इलाज गुना जिला अस्पताल में जारी है।