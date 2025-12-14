बदहाली से उबरने की कवायद.. बीएसएनएल बेचेगा अपनी संपत्तियां, मप्र सरकार को खरीद का खुला ऑफर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अब अपनी कमजोर माली हालत सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के निर्देश पर बीएसएनएल मध्य प्रदेश सहित देशभर में पड़ी अपनी सरप्लस अचल संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्थित 56 संपत्तियों को बिक्री के लिए चिन्हित किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात यह है कि इन संपत्तियों को खरीदने का पहला मौका मध्य प्रदेश सरकार, उसके सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों को दिया गया है। बीएसएनएल ने संपत्तियों की पूरी सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इनमें कुछ संपत्तियां ऐसी भी हैं, जिन्हें सरकार चाहे तो किराये पर भी ले सकती है। सभी सौदे व्यवसायिक दरों पर होंगे।

सभी विभागों को भेजी गई सूचना राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विभागों को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी जारी कर दी है, ताकि इच्छुक विभाग समय रहते प्रस्ताव दे सकें। किस शहर में कितनी संपत्तियां? भोपाल: 8 संपत्तियां इंदौर: 8 संपत्तियां जबलपुर: 10 संपत्तियां ग्वालियर: 1 संपत्ति इसके अलावा सतना, मैहर, छिंदवाड़ा, देवास, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), इटारसी, मुरैना, बड़वानी, खरगोन, धार, नरसिंहपुर, कटनी, रीवा, उज्जैन, शहडोल, सिवनी और बालाघाट जैसे जिलों में भी बीएसएनएल की संपत्तियां बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश के महानगरों में ये संपत्तियां विक्रय के लिए उपलब्ध भोपाल - टेलीकॉम कंपाउंड, अयोध्या नगर, रायसेन रोड, दामखेड़ा

- 40 नग टाइप-I एसक्यू दमखेड़ा अयोध्या नगर

- प्लाट नंबर ए-आइ से ए-वी, बाघमुगलिया एक्सटेंशन, तहसील हुजूर

- 12 क्वार्टर कंपाउंड (क्वार्टर संख्या 59 से 70) सेक्टर 4ए- साकेत

- तीन नंबर क्वार्टर कंपाउंड (क्वार्टर नंबर 43, 45 और 46) सेक्टर 4सी- साकेत

- विद्या नगर टेलीफोन एक्सचेंज भूमि होशंगाबाद मेन रोड

- टेलीकाम कंपाउंड इंद्रपुरी भेल

- टेलीकाम कंपाउंड, रक्षा विहार, हवाई अड्डा रोड, भौरी

इंदौर

- टीई कंपाउंड, बीएसएनएल सेक्टर ए स्कीम संख्या 71, इंदौर, प्लाट संख्या: 1ई से 6ई (चंदन नगर)

- डी/टी इंदौर योजना संख्या 54 पीयू-4 (काम.)(सीटीटीसी)

- ई/टी इंदौर योजना संख्या 59 अमितेश नगर प्लरट संख्या 29 से 57

- पी एंड टी क्वार्टर कंपाउंड, बीएसएनएल भावरकुआं, इंदौर (योजना संख्या 44)

- डी/टी इंदौर, नेहरू पार्क के पास

- डी/टी इंदौर स्कीम नं. 78 (ब्रिलियंट कन्वेंशन के पास) प्लाट नं. 1 (विजय नगर)

- डब्ल्यूटीआर क्वार्टर कैंपस, टावर चौराहा, खाटीवाला टैंक, प्लाट नंबर 1024, स्कीम नंबर 44

- स्कीम 99, इंदिरा काम्प्लेक्स, निकट नवलखा बसस्टैंड

जबलपुर

- टेलीकाम प्लाट बरेला वार्ड नंबर 10 (खसरा नंबर 820/3)

- टेलीकाम कंपाउंड, मिलोनीगंज

- टेलीकाम कंपाउंड, सीटीओ, अंबेडकर चौक, स्टेशन रोड

- विजय नगर टीई कैंपस जेडए प्लाट नंबर 149, 150, 155, 156 स्कीम 5 माधोताल

- कृषि उपज मंडी कालोनी, स्कीम नंबर 5, प्लाट संख्या 349 से 353 और 356 से 360 विजय नगर

- ब्लाक संख्या 37-38, प्लाट संख्या 10/2, सिविल स्टेशन, पचपेढ़ी

- कृषि उपज मंडी कालोनी, स्कीम नंबर 5, प्लाट नं 393 से 404 विजय नगर

- कृषि उपज मंडी कालोनी, स्कीम नंबर 5, प्लाट नं 423 से 429 और 431 से 436, प्लाट नंबर 405 से 422, विजय नगर

- टेलीकाम फैक्ट्री, राइट टाउन, रानीताल चौक के पास

- टी एंड डी कैंपस संचार विकास भवन रेजिडेंसी रोड सिविल लाइंस