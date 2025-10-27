गुना में जमीन विवाद में भाजपा नेता ने किसान को गाड़ी से कुचलकर मारा, बचाने पहुंची बेटियों के कपड़े फाड़े

डिजिटल डेस्क, भोपाल : मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गणेशपुरा में रविवार को जमीन के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। भाजपा नेता महेंद्र नागर और उसके साथियों ने किसान रामस्वरूप नागर के पर लाठी-लुहांगी लेकर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की और जीप से कुचलते हुए उसकी हत्या कर दी।

वारदात के दौरान किसान की पत्नी, बेटियों और मामा के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें बेटियों के कपड़े तक फाड़े गए।पुलिस ने सोमवार को एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

परिजन पीएम रोकने पर अड़े

सोमवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम होना था, लेकिन मृतक के परिजनों ने आरोपितों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर शव का पीएम कराने से इनकार कर दिया। काफी देर तक समझाइश के बाद एसडीओपी विवेक अष्ठाना और बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल कुछ कांग्रेस नेताओं ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब जाकर परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए।

एसडीओपी अष्ठाना ने बताया कि हमले के एक आरोपित को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। वहीं अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही सभी आरोपित गिरफ्तार किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार मृतक रामस्वरूप नागर कांग्रेस कार्यकर्ता था।

यह है मामला

दरअसल ग्राम गणेशपुरा निवासी रामस्वरूप नागर के मामा राजेंद्र नागर की राजस्थान के पचलावड़ा गांव में करीब छह बीघा जमीन है। यह जमीन पहले राजेंद्र ने महेंद्र नागर को कुछ रुपये लेकर दे दी थी, लेकिन बाद में रामस्वरूप रुपयों का लेनदेन कर मामा की वह जमीन वापस लेना चाहता था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था।

रास्ते में रोककर पीटा रविवार दोपहर लगभग डेढ़ बजे रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहा था, इसी बीच आरोपित महेंद्र नागर के घर के आगे से निकलते समय महेंद्र पुत्र रामनारायण नागर, जितेंद्र पुत्र ओमप्रकाश नागर, कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल नागर, लोकेश पुत्र कन्हैयालाल नागर, नवीन पुत्र कन्हैयालाल नागर, हरीश पुत्र कन्हैयालाल नागर, नीतेश पुत्र महेंद्र नागर, देवेंद्र पुत्र महेंद्र नागर, हुकुम पुत्र रामनारायण नागर, प्रिंस पुत्र राधेश्याम नागर, गौतम पुत्र राधेश्याम नागर (आरोपित मप्र के गणेशपुरा व राजस्थान के पचलावड़ा निवासी) ने रामस्वरूप को घेरकर लुहांगी व फर्सा से हमला कर दिया। इस दौरान बचाने पहुंचे मामा राजेंद्र नागर के साथ भी मारपीट की गई।

फिर रामस्वरूप की बेटियां बचाने पहुंचीं। उनके साथ भी आरोपितों ने मारपीट की, जिसमें उनके कपड़े तक फट गए। इस बीच आरोपित महेंद्र ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर भी किया। इस दौरान आरोपितों ने रामस्वरूप पर कथित तौर पर जीप भी चढ़ा दी, जिससे उसके हाथ-पैर टूट गए।

इसके बाद घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां देर शाम रामस्वरूप की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं मामले में पुलिस ने महेंद्र, जितेंद्र, कन्हैयालाल, लोकेश, नवीन, हरीश, नीतेश, देवेंद्र, कमलेशबाई, लक्ष्मीबाई, हुकुम, प्रिंस, गौतम, सम्मीबाई नागर आदि पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।