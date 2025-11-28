MP में ‘सागर’ से भी गहरी भाजपा की कलह, क्या एक डिनर सच में मिटा देगा भूपेंद्र-गोविंद की दूरी?

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सागर में भाजपा की राजनीति में बुधवार को एक चमत्कार जैसा दृश्य बना। दो साल से दूर-दूर चल रहे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह एक ही मेज पर चाय पीते, मुस्कुराते और राजनीतिक भाईचारे का प्रदर्शन करते दिखाई दिए। चमत्कार इसलिए कि स्थानीय कार्यकर्ताओं ने महीनों से इन्हें एक-दूसरे के घर की दिशा में भी मुड़ते नहीं देखा था।

हालांकि इसे मजबूरी भी कह सकते हैं क्योंकि मौका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के प्रोटोकॉल का था। उन्होंने बुलाया तो दोनों को जाना पड़ा, साथ बैठना पड़ा। एक-दूसरे के घर जाकर भोजन किया और मौन के साथ सीजफायर को स्वीकृति भी देनी पड़ी।

सागर भाजपा के लिए यह दृश्य किसी ‘साइलेंट फिल्म’ के क्लाइमेक्स जैसा था, मुस्कानें तो बहुत, लेकिन भीतर का संवाद वही पुराना। दो साल की कड़वाहट, सुरखी–जैसीनगर की लड़ाई और मंचों पर हुए कई कटाक्षों के बाद अचानक आई यह ‘मुलायमियत’ देखने योग्य जरूर थी, पर उस पर भरोसा करना फिलहाल कठिन है।

यह तस्वीर जितनी शांत दिखी, उसके पीछे का इतिहास इतना तूफानी है कि कार्यकर्ता भी आधी मुस्कान और आधे संशय में पूछ रहे हैं, ये नजदीकी कितने दिन चलेगी? अगले बयान तक… या अगले विवाद तक? दो साल की तल्खी- जैसीनगर से सुरखी तक बयान ही बयान भूपेंद्र और गोविंद के बीच सागर की राजनीति में यह कड़वाहट किसी दिन या हफ्ते में नहीं बनी। जैसीनगर का नाम बदलकर जय शिवनगर करने के विवाद ने तो बस आग में घी डाला। एक तरफ राजपूत का यह कहना कि “सुरखी में दस साल क्या किया?”, तो दूसरी ओर सिंह का दीपावली मिलन वाला बयान। दोनों घटनाओं ने राजनैतिक तापमान इतना बढ़ाया कि उनके बीच ‘दूरी’ अब भूगोल नहीं, मनोदशा बन चुकी है। और समर्थक? वे तो इतने सक्रिय रहे कि सोशल मीडिया पर दो साल से दोनों गुट ऐसे भिड़ते दिखे जैसे सारा प्रदेश चुनावी मोड पर हो।