भाजपा का राहुल गांधी पर पलटवार, मंत्री सारंग बोले- युवा कांग्रेस के चुनाव में हुई वोट चोरी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। वोट चोरी को लेकर भाजपा और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश भाजपा ने पलटवार किया है। प्रदेश के खेल व युवा कल्याण सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने युवा कांग्रेस के चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है। बताया कि इसके लिए 15 लाख सदस्यों ने पंजीयन कराया, लेकिन वोटिंग के लिए साढ़े छह लाख ही पात्र माने गए। बाकी सदस्यों के शुल्क की ठगी कर ली गई।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में रविवार को पत्रकारवार्ता में सारंग ने कहा कि युवा कांग्रेस चुनाव के लिए पात्रता आयु 18 से 35 वर्ष थी लेकिन इससे अधिक आयु के व्यक्तियों ने भी चुनाव लड़ा। वोट चोरी कर किसान पुत्र अभिषेक परमार की जगह वंशवाद को आगे बढ़ाते हुए नेता पुत्र यश घनघोरिया को अध्यक्ष बनवाया गया।

सारंग ने कहा कि राहुल गांधी देशभर में वोट चोरी के मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के अंदर ही वोट चोरी हो गए। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की वोट चोरी की है। इस चुनाव में साढ़े आठ लाख वोट होल्ड और रिजेक्ट किए गए, यह किसने चुराए? राहुल के आरोप सिर्फ जुमलेबाजी और जनता को गुमराह करने के लिए हैं।