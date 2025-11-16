भोपाल में एमडी ड्रग की तस्करी कर रही युवती गिरफ्तार, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के टीलाजमापुरा क्षेत्र में ड्रग तस्करी कर रही एक 25 वर्षीय युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित युवती के पास से पुलिस ने नौ ग्राम एमडी ड्रग जब्त किया है। वह इस्लामी गेट के पास खड़े होकर ग्राहक को ड्रग सप्लाई करने की फिराक में थी। सूचना पर टीलाजमालपुरा पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी युवती को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके बैग में अलग-अलग पैकेट में एमडी ड्रग मिला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना प्रभारी डीपी सिंह के अनुसार 25 वर्षीय अक्सा खान चित्रांश अपार्टमेंट, बीडीए कालोनी, कोहेफिजा की रहने वाली है। वह संभ्रांत परिवार से संबंध रखती है। उसके पिता आजम खान एयरपोर्ट रोड स्थित बड़वाई में स्पोर्ट्स ग्राउंड का संचालन करते हैं। जबकि वह बीकाम ग्रेजुएट है।