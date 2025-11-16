भोपाल में एमडी ड्रग की तस्करी कर रही युवती गिरफ्तार, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
भोपाल के टीलाजमापुरा में पुलिस ने 25 वर्षीय युवती को एमडी ड्रग की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। उसके पास से नौ ग्राम ड्रग बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि वह संभ्रांत परिवार से है और क्लबों में पार्टी करती थी। पुलिस उसके मोबाइल फोन और कॉल डिटेल की जांच कर रही है ताकि उसके संपर्कों का पता लगाया जा सके।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के टीलाजमापुरा क्षेत्र में ड्रग तस्करी कर रही एक 25 वर्षीय युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित युवती के पास से पुलिस ने नौ ग्राम एमडी ड्रग जब्त किया है। वह इस्लामी गेट के पास खड़े होकर ग्राहक को ड्रग सप्लाई करने की फिराक में थी। सूचना पर टीलाजमालपुरा पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी युवती को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके बैग में अलग-अलग पैकेट में एमडी ड्रग मिला है।
थाना प्रभारी डीपी सिंह के अनुसार 25 वर्षीय अक्सा खान चित्रांश अपार्टमेंट, बीडीए कालोनी, कोहेफिजा की रहने वाली है। वह संभ्रांत परिवार से संबंध रखती है। उसके पिता आजम खान एयरपोर्ट रोड स्थित बड़वाई में स्पोर्ट्स ग्राउंड का संचालन करते हैं। जबकि वह बीकाम ग्रेजुएट है।
पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि अक्सा क्लबों-पबों में जाकर नाइट पार्टी करती थी। उसने किससे और कब ड्रग लिया। साथ ही वह किसे खपाने की तैयारी में थी। इसको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।
पुलिस का कहना है कि युवती का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसकी एफएसएल जांच कराई जाएगी। इसी के साथ पुलिस ने आरोपी युवती की काल डिटेल भी खंगालना शुरू कर दी है। युवती से संपर्क में रहने वालों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। उसके वाट्सएप चैट में कई संदिग्ध नंबर मिले हैं। इन सभी संदिग्धों से पूछताछ की जाएगी।
