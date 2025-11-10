भोपाल में मॉडल की मौत पर बवाल, अस्पताल में छोड़कर भागा बॉयफ्रेंड, स्वजन बोले- लव जिहाद की भेंट चढ़ गई बेटी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी में एक बार फिर लव जिहाद से मिलता-जुलता एक मामला सामने आया है, जहां कासिम नाम के एक युवक ने 27 वर्षीय हिंदू युवती से राहुल बनकर पहले दोस्ती कर अपने प्रेमजाल में फंसाया और फिर उसके साथ में रहने लगा था। सोमवार तड़के कासिम ने निजी अस्पताल में उसे बेसुध हालत में भर्ती कराया था,जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।अस्पताल की सूचना पर खजूरी सड़क पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपित कासिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन ने लगाया हत्या का आरोप पुलिस के मुताबिक मंडी बमौरा जिला विदिशा निवासी 27 वर्षीय युवती के मौत की सूचना के बाद शव को हमीदिया अस्पताल लाया गया, जहां उसका डाक्टर के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक के स्वजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। स्वजनों का कहना है कि युवती के नाजुक अंगों पर चोट है और उसकी हत्या की गई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि स्वजनों के आरोपों को जांच में शामिल कर लिया गया है। पीएम की रिपोर्ट अभी बाना बाकी है।उसके आधार पर आगे की जांच की दिशा तय होगी कि यह हत्या है या फिर कुछ और।

कई ब्रांड के लिए कर चुकी थी माडलिंग एसीपी बैरागढ़ आदित्य ठाकुर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि युवती मंडी बामोरा की रहने वाली थी और कासिम नाम के एक युवक के साथ भानपुरा करोद छोला मंदिर में साथ में रह रही थी। कासिम ने ही उसे अस्पताल मे भर्ती कराया। युवती लोकल ब्रांड के लिए माडलिंग कर रही थी और इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग माध्यमों पर सक्रिय थी। उसका इंटरनेट मीडिया के माध्यम इंस्टाग्राम पर ही करीब 12 हजार फॉलोअर्स हैं, जहां वह अक्सर अपनी तस्वीरें साझा किया करती थी।

तीन वर्ष से भोपाल में रह रही थी स्वजनों ने पुलिस को दिए बयानों में बताया है कि वह करीब तीन वर्ष से भोपाल में रह रही थी। उसने बीए की पढाई बीच में ही छोड़ दी थी और नौकरी की तलाश में भोपाल आ गई थी। स्वजनों का आरोप है कि कासिम ने उनकी बेटी के साथ धोखा किया, उसने राहुल बनकर दोस्ती की थी। बाद में वह मुस्लिम युवक निकला।

आरोपी से की पूछताछ पुलिस ने युवती की मौत के बाद कासिम को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में कासिम ने कबूल किया कि दोनों भानपुर करोंद छोला में साथ में रह रहे थे। वह दो दिन पहले उज्जैन घूमने गए थे। रास्ते में लड़की तबीयत बिगड़ी तो वह उसे चिरायु अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां उसकी मौत हो गई।