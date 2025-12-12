Language
    20 दिसंबर को होगा Bhopal Metro का शुभारंभ, सीएम मोहन व केंद्रीय मंत्री खट्टर दिखाएंगे हरी झंडी, पीएम वर्चुअली जुड़ेंगे

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    भोपाल मेट्रो का शुभारंभ 20 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ...और पढ़ें

    भोपाल मेट्रो का ट्रायल रन किया जा रहा है।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानीवासियों का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिर वह तारीख तय हो गई है, जब भोपाल मेट्रो पहली बार शहर की पटरियों पर दौड़ेगी। 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का भव्य लोकार्पण होगा, जिसकी आधिकारिक पुष्टि शासन ने कर दी है। एमपी मेट्रो कॉर्पोरेशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने बताया कि मेट्रो प्रबंधन को कार्यक्रम की औपचारिक सूचना भेज दी गई है।

    मिंटो हॉल में होगा कार्यक्रम

    • लोकार्पण कार्यक्रम मिंटो हॉल में दिन के समय आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि होंगे।
    • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उनके साथ मिलकर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे।
    • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे।

    ओरेंज लाइन का 7.5 किमी प्रायोरिटी कॉरिडोर पहले चरण में तैयार

    पहले चरण में ओरेंज लाइन का 7.5 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का सफर शुरू होगा। यह रूट AIIMS मेट्रो स्टेशन से सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन तक बिछाया गया है। मेट्रो के शुरू होने के साथ इस रूट पर हजारों यात्रियों को रोजाना तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी।

    जल्द जारी होगी संचालन से जुड़ी पूरी जानकारी

    मेट्रो प्रबंधन सोमवार को विस्तृत ऑपरेशन प्लान जारी करेगा, जिसमें—

    • मेट्रो का संचालन समय
    • किराया संरचना
    • यात्रियों के लिए नियम
    • और अन्य जरूरी विवरण
    • शामिल होंगे।

    अधिकारियों का कहना है कि भोपाल मेट्रो को आने वाले 100 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। शुरू में भले यात्रियों की संख्या कम हो, लेकिन जैसे-जैसे पूरा नेटवर्क सक्रिय होगा, इसे शहर की लाइफलाइन बनने में देर नहीं लगेगी।