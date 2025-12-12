20 दिसंबर को होगा Bhopal Metro का शुभारंभ, सीएम मोहन व केंद्रीय मंत्री खट्टर दिखाएंगे हरी झंडी, पीएम वर्चुअली जुड़ेंगे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानीवासियों का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिर वह तारीख तय हो गई है, जब भोपाल मेट्रो पहली बार शहर की पटरियों पर दौड़ेगी। 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का भव्य लोकार्पण होगा, जिसकी आधिकारिक पुष्टि शासन ने कर दी है। एमपी मेट्रो कॉर्पोरेशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने बताया कि मेट्रो प्रबंधन को कार्यक्रम की औपचारिक सूचना भेज दी गई है।

मिंटो हॉल में होगा कार्यक्रम लोकार्पण कार्यक्रम मिंटो हॉल में दिन के समय आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उनके साथ मिलकर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। ओरेंज लाइन का 7.5 किमी प्रायोरिटी कॉरिडोर पहले चरण में तैयार पहले चरण में ओरेंज लाइन का 7.5 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का सफर शुरू होगा। यह रूट AIIMS मेट्रो स्टेशन से सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन तक बिछाया गया है। मेट्रो के शुरू होने के साथ इस रूट पर हजारों यात्रियों को रोजाना तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी।