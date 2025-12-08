युवती के प्यार में अपनाया था इस्लाम, अब ‘अमन’ से फिर बना ‘शुभम’— धार्मिक अनुष्ठान के साथ हुई घर वापसी; मंत्री सारंग रहे मौजूद

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल के जहांगीराबाद में रहने वाले शुभम गोस्वामी ने एक मुस्लिम युवती के प्यार में पड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। सोमवार को उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पुनः हिंदू धर्म में वापसी कर ली। उन्होंने अपनी मुस्लिम प्रेमिका के कथित धोखे और दबाव, प्रताड़ना के बाद वापस सनातन धर्म अपनाने का निर्णय लिया।

गुफा मंदिर परिसर में आयोजित हवन, उपनयन संस्कार, गुरुदीक्षा, मुंडन, गोपूजन और गंगाजल शुद्धिकरण जैसे धार्मिक अनुष्ठान के साथ शुभम की ‘घर वापसी’ संपन्न हुई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। जनदर्शन में सुनाई आपबीती, धर्म बदलने के आरोप शुभम ने 29 नवंबर को मंत्री विश्वास सारंग के जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी कहानी बताई थी। मंत्री सारंग के अनुसार शुभम ने बताया कि एक मुस्लिम युवती के साथ प्रेम संबंध बनने के बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बढ़ा। आरोप है कि उसे नया नाम 'अमन खान' अपनाने को मजबूर किया गया, गोमांस खाने के लिए कहा गया और जमात में भी भेजा गया।

मंत्री सारंग ने बताया कि युवक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस्लामिक ढंग से रहा शुभम के अनुसार, धर्म बदलने के बाद वह चार महीने तक इस्लामिक तौर-तरीकों के अनुसार रहा— नमाज पढ़ी, मस्जिदों में ठहरा और नॉन-वेज खाया। लेकिन जब दबाव और बढ़ने लगा तो उसने मदद की गुहार लगाई और मामले की शिकायत की।

2022 में हुई थी पहचान, धीरे-धीरे बढ़ा दबाव शुभम ने बताया कि उसकी पहचान साल 2022 के अंत में एक मुस्लिम युवती से हुई थी। धीरे-धीरे उनके बीच प्रेम संबंध शुरू हो गया। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन बाद में उसके परिवार की ओर से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव, झूठे आरोपों में जेल भेजे जाने और परिवार को धमकाने की बातें सामने आईं।