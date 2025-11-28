भोपाल में बगैर अनुमति पेड़ काटे तो खैर नहीं... जाना पड़ सकता है जेल, निगमायुक्त के तेवर सख्त

डिजिटल डेस्क, भोपाल। शहर में अब यदि पेड़ काटे तो जेल जाना पड़ सकता है। यदि पेड़ काटने है तो इसके लिए नगर निगम आयुक्त से अनुमति लेनी होगी, इसके बाद ही पेड़ काटे जा सकेंगे। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत पेड़ अधिकारी की पूर्व में प्राप्त शक्तियों को निरस्त कर दिया है।

निगमायुक्त गुरुवार को समय सीमा बैठक में विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर रहीं थीं। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले सहायक यंत्री और उपयंत्री को भी निलंबित कर दिया है। इस दौरान अपर आयुक्त वरूण अवस्थी, गुणवंत सेवतकर, उपायुक्त दिनेश सिंह सहित प्रभारी अधीक्षण यंत्री व अधिकारी मौजूद थे।

निगमायुक्त ने गुरुवार को आईएसबीटी स्थित निगम कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक लेते हुए यांत्रिक विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सख्त नाराजगी जताई और कार्यों में सुधार लाने तक नवंबर महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जोन 18 के वार्ड 83 में सीएम इंफ्रा के तहत निर्मित सड़क की स्थिति मानक स्तर की गुणवत्ता की न होने प्रभारी सहायक यंत्री मनीष सिंह एवं उपयंत्री हर्षदीप सोनी को निलंबित कर दिया है ।