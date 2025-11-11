भोपाल में आलमी इज्तिमा की तैयारियां चरम पर, स्टेशन पर जमातियों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 150 आरपीएफ जवान
भोपाल में 14 से 17 नवंबर तक आलमी तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन होगा, जिसके लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। 150 आरपीएफ जवान तैनात किए गए हैं और कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए एम-यूटीएस मशीन से टिकट जारी किए जाएंगे। स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 की पार्किंग 17 नवंबर तक बंद रहेगी।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी, भोपाल में 14 से 17 नवंबर के बीच लगने वाले विश्व प्रसिद्ध तब्लीगी इज्तिमा की तैयारियां जोरों पर हैं। ईंटखेड़ी मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। इसबार भोपाल जंक्शन पर करीब ढ़ेड लाख जमाती पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए रेलवे ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जिसमें 150 आरपीएफ जवानों की तैनाती की व्यवस्था की गई है। साथ ही मोबाइल यूटीएस और कुछ ट्रेनों में सामान्य कोच की संख्या बढ़ाएगी जाएगी।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके लिए 150 अतिरिक्त आरपीएफ जवान स्टेशन पर तैनात रहेंगे, जो हर प्लेटफार्म पर निगरानी रखेंगे। भीड़ नियंत्रण, यात्री सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए जवानों को चौकसी के साथ ड्यूटी पर लगाया जाएगा ताकि कोई अव्यवस्था न हो।तो वहीं 24 टिकिट स्टाफ की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। जिसे जरूरत के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा।
इन ट्रेनों में लगेंगे एक्स्ट्रा कोच
18235 भोपाल - बिलासपुर एक्सप्रेस
12197 भोपाल- ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस
12854 भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस
11272 भोपाल-इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस
14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस
6 नंबर की पार्किंग व्यवस्था 17 तक बंद
स्टेशन परिसर में बेहतर यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्लेटफार्म क्रमांक 06 की ओर स्थित पार्किंग व्यवस्था को 17 नवम्बर, 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस अवधि में यात्रियों को भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 01 की तरफ पार्किग एवं अन्य उपलब्ध पार्किंग स्थलों का उपयोग करना होग।
एम-यूटीएस मशीन की सुविधा
भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई पहल की है। अब स्टेशन पर टिकट के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही टीटीई घूमते-फिरते यात्रियों को एम-यूटीएस मशीन से टिकट जारी करेंगे। यह हैंडहेल्ड मशीन एक छोटे प्रिंटर से लैस है, जिससे तुरंत टिकट निकल जाएगा। फिलहाल तीन मशीनें मिली हैं, दो भोपाल स्टेशन और एक इटारसी स्टेशन के टीटीई को दी जाएंगी। इस सुविधा से टिकट काउंटर की भीड़ कम होगी और यात्रियों को समय की बचत होगी। पहले इसका सफल प्रयोग प्रयागराज कुंभ मेले में किया जा चुका है।
