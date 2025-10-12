Language
    MPTM 2025: भोपाल में सजा पर्यटन का महाकुंभ, एमपी ट्रैवल मार्ट से खुलेंगे रोजगार और निवेश के नए द्वार

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:46 PM (IST)

    मध्यप्रदेश के लिए 11 अक्टूबर का दिन बेहद खास रहा। एक तरफ प्रदेश की खूबसूरती दुनिया के कोने-कोने तक पहुंची, तो दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुले। मौका था भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट (MPTM)-2025 का। 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बालाजी टेलीफिल्म्स और मध्यप्रदेश टूरिज्म के बीच अहम एमओयू साइन हुआ।

    भोपाल के मिंटो हॉल में 13 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम

