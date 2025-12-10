भोपाल के GMC में 'मुन्नाभाई' स्टाइल में फर्जीवाड़ा, 20 हजार के लिए नर्सिंग परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनी युवती, ऐसे खुली पोल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के गांधी मेडिकल कालेज (जीएमसी) में बीते मंगलवार को हुई नर्सिंग परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां एक छात्रा की जगह दूसरी युवती परीक्षा देने पहुंची थी। चंद रुपयों के लिए 'मुन्नाभाई' स्टाइल में किए गए इस फर्जीवाड़े का खुलासा दस्तावेजों की जांच से हुआ। कोहेफिजा पुलिस ने आरोपित युवती को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार जीएमसी में मंगलवार नर्सिंग प्रथम सेमेस्टर की सप्लीमेंट्री परीक्षा थी, जिसमें मूल छात्रा अनु कुमारी की जगह अशोका गार्डन निवासी सानिया अली परीक्षा देने पहुंच गई। पर्यवेक्षक ने बारीकी से सत्यापन शुरू किया तो सानिया के पास मौजूद अनु कुमारी के आधार कार्ड और सानिया के चेहरे में अंतर दिखा। सख्ती से पूछताछ करने पर वह घबरा गई और फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इसके बाद कालेज प्रतिनिधि राधिका जय नारायण ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

20 हजार रुपये में बिका ईमान पुलिस पूछताछ में सानिया ने बताया कि वह अनु कुमारी को जानती तक नहीं है। मौसेरे भाई गनी ने उसे 20 हजार रुपये का लालच देकर डमी कैंडिडेट बनने के लिए तैयार किया था। कोहेफिजा पुलिस ने सानिया अली, अनु कुमारी और मास्टरमाइंड गनी के खिलाफ धोखाधड़ी व मप्र परीक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।