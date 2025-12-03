Language
    भोपाल गैस कांड की बरसी पर रैली में बवाल, RSS जैसे पुतले पर हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, पुलिस ने जब्त किया पुतला

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर पीड़ित संगठनों की रैली में हंगामा हो गया। विवाद एक पुतले को लेकर था, जिसकी वेशभूषा आरएसएस कार्यकर्ता जैसी थी। हिंदू ...और पढ़ें

    भोपाल गैस पीड़ित संगठनों की रैली में पुतले को लेकर विवाद हो गया।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर राजधानी में बुधवार को पीड़ित संगठनों ने भारत टाकीज ब्रिज से यूनियन कार्बाइड कारखाने तक रैली का आयोजन किया। लेकिन इस रैली में पुतले को लेकर विवाद हो गया, जिसे गैस पीड़ित संगठन के लोग जलाने के लिए ले जा रहे थे।

    दरअसल उन्होंने डाउ केमिकल कंपनी के साथ एक और पुतला भी रखा था, जिसे उन्होंने निगम का प्रतीक बताया। हालांकि इस पुतले की वेश-भूषा आरएसएस कार्यकर्ता जैसी थी, जिसे लेकर संघ के साथ-साथ कुछ अन्य हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया और रैली को रोकते हुए हंगामा कर दिया। उन्होंने इसे 'उकसाने वाला' व 'राष्ट्र-विरोधी' कदम बताया और पुतला हटाने की मांग की।

    हालांकि गैस पीड़ित संगठनों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि पुतला केवल उन कंपनियों का प्रतीक था, जिनकी लापरवाही से 1984 की भयानक त्रासदी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार डाउ केमिकल को बचा रही है और असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस विवाद को हवा दी जा रही है।

    स्थिति बिगड़ने लगी तो पुलिस ने बीच-बचाव कर पुतला जब्त कर लिया, ताकि विवाद आगे न बढ़े। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने इस बारे में किसी भी तरह की सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया।