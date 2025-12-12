Bhopal में लालघाटी फ्लाईओवर के नीचे लगी भीषण आग, मिनटों में आसमान पर छाया काले धुंए का गुबार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल शहर में लालघाटी चौराहे पर शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे अफरा-तफरी मच गई, जब फ्लाईओवर के नीचे सुंदरीकरण के लिए लगाए गए एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल (एसीपी) में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में काले धुएं का गुब्बार 30 फीट तक आसमान में दिखाई देने लगा। हवा के झोंकों से आग की लपटें इधर-उधर फैलने लगीं, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया और कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी जाम हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलते ही फायर कंट्रोल रूम से तीन दमकलों को मौके पर रवाना किया गया। बैरागढ़ से दो और फतेहगढ़ फायर स्टेशन से एक दमकल को मौके पर भेजा गया। फायर फाइटर मुबारिक अहमद ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन शुरुआती तौर पर फ्लाईओवर के नीचे लगे प्लाईवुड और अन्य सामग्री में आग लगने के बाद वह तेजी से भभक उठी। वहीं ऊपर लगे लाइट पोल को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सड़क पर पड़े कचरे ने आग को और भड़का दिया।