Bhopal में लालघाटी फ्लाईओवर के नीचे लगी भीषण आग, मिनटों में आसमान पर छाया काले धुंए का गुबार
भोपाल के लालघाटी चौराहे पर फ्लाईओवर के नीचे सुंदरीकरण के लिए लगाए गए एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। काले धुएं का गुबार आसमान ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल शहर में लालघाटी चौराहे पर शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे अफरा-तफरी मच गई, जब फ्लाईओवर के नीचे सुंदरीकरण के लिए लगाए गए एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल (एसीपी) में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में काले धुएं का गुब्बार 30 फीट तक आसमान में दिखाई देने लगा। हवा के झोंकों से आग की लपटें इधर-उधर फैलने लगीं, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया और कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी जाम हो गया।
सूचना मिलते ही फायर कंट्रोल रूम से तीन दमकलों को मौके पर रवाना किया गया। बैरागढ़ से दो और फतेहगढ़ फायर स्टेशन से एक दमकल को मौके पर भेजा गया। फायर फाइटर मुबारिक अहमद ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन शुरुआती तौर पर फ्लाईओवर के नीचे लगे प्लाईवुड और अन्य सामग्री में आग लगने के बाद वह तेजी से भभक उठी। वहीं ऊपर लगे लाइट पोल को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सड़क पर पड़े कचरे ने आग को और भड़का दिया।
फायर कर्मियों ने कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग की इस घटना में कोई जनहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फ्लाईओवर के नीचे मजार भी है। इसके पास ही आग लगी। हालांकि मजार तक पहुंचने के पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। फ्लाईओवर के जिस हिस्से में आग लगी, वहां किया गया सुंदरीकरण कार्य खराब हो गया है। फायर आफिसर सौरभ कुमार पटेल ने बताया कि आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग को मात्र आधे घंटे में काबू कर लिया था।
