भोपाल में ईंटखेड़ी थाना प्रभारी लाइन अटैच, 24 घंटे के भीतर आदेश निरस्त, हिंदू संगठनों ने जताया था विरोध
भोपाल के ईंटखेड़ी थाना प्रभारी आशीष सप्रे को एसपी ने लाइन हाजिर किया था, लेकिन 24 घंटे में ही आदेश निरस्त कर दिया गया। उन पर पशु मेले को लेकर धमकी देने का आरोप था। सफाई देने के बावजूद आदेश कायम था, पर बाद में रद्द कर दिया गया। हिंदू संगठनों ने आदेश का विरोध किया था, जिसके बाद आदेश वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। देहात क्षेत्र ईंटखेड़ी के थाना प्रभारी आशीष सप्रे को सोमवार दोपहर पुलिस अधीक्षक रामशरण प्रजापति ने लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया था। उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन में आमद देने के निर्देश थे। हालांकि, 24 घंटे में ही यह आदेश निरस्त कर दिया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार ईंटखेड़ी टीआई को लाइन अटैच करने की कार्रवाई पशु मेले को शिफ्ट कराने की धमकी देने और व्यापारियों से बदसलूकी के आरोपों के बाद की गई थी। लाइन अटैच किए जाने की खबर मिलते ही टीआइ आशीष सप्रे ने आपत्ति जताते हुए सोमवार शाम एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी सफाई दी। हालांकि एसपी ने उनकी दलील को स्वीकार नहीं किया और लाइन में आमद लेने के आदेश पर कायम रहे।
लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद एसपी कार्यालय से अप्रत्याशित ढंग से एक और आदेश जारी हुआ, जिसमें टीआई का लाइन अटैच आदेश निरस्त कर दिया गया। यह पूरा मामला भोपाल पुलिस महकमें में चर्चा में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो टीआई को लाइन अटैच करने का आदेश 24 घंटे के भीतर ही वापस ले लिया गया। अब टीआइ सप्रे अपने पद पर यथावत रहेंगे।
हालांकि एसपी रामशरण प्रजापति ने इस फैसले को पूरी तरह प्रशासनिक दृष्टि से लिया गया निर्णय बताया है। उन्होंने मंगलवार को आदेश निरस्त किए जाने की आधिकारिक पुष्टि की।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक टीआई को लाइन हाजिर करने का आदेश सामने आने के बाद कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। संगठनों ने चेतावनी दी थी कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दबाव बढ़ने पर देर रात आदेश वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि, अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम को विभागीय मामला कहकर किनारा कर रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।