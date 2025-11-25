भोपाल में ईंटखेड़ी थाना प्रभारी लाइन अटैच, 24 घंटे के भीतर आदेश निरस्त, हिंदू संगठनों ने जताया था विरोध

डिजिटल डेस्क, भोपाल। देहात क्षेत्र ईंटखेड़ी के थाना प्रभारी आशीष सप्रे को सोमवार दोपहर पुलिस अधीक्षक रामशरण प्रजापति ने लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया था। उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन में आमद देने के निर्देश थे। हालांकि, 24 घंटे में ही यह आदेश निरस्त कर दिया गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार ईंटखेड़ी टीआई को लाइन अटैच करने की कार्रवाई पशु मेले को शिफ्ट कराने की धमकी देने और व्यापारियों से बदसलूकी के आरोपों के बाद की गई थी। लाइन अटैच किए जाने की खबर मिलते ही टीआइ आशीष सप्रे ने आपत्ति जताते हुए सोमवार शाम एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी सफाई दी। हालांकि एसपी ने उनकी दलील को स्वीकार नहीं किया और लाइन में आमद लेने के आदेश पर कायम रहे।

लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद एसपी कार्यालय से अप्रत्याशित ढंग से एक और आदेश जारी हुआ, जिसमें टीआई का लाइन अटैच आदेश निरस्त कर दिया गया। यह पूरा मामला भोपाल पुलिस महकमें में चर्चा में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो टीआई को लाइन अटैच करने का आदेश 24 घंटे के भीतर ही वापस ले लिया गया। अब टीआइ सप्रे अपने पद पर यथावत रहेंगे।