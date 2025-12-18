भोपाल में इंसानियत की मिसाल: एंबुलेंस का इंतजार छोड़ डॉक्टर ने अपनी कार से गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल, सुरक्षित हुआ प्रसव

डिजिटल डेस्क, भोपाल। चिकित्सा सेवा सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और समर्पण की मिसाल होती है, इस बात को भोपाल के एक डॉक्टर ने अपने कार्य से साबित कर दिखाया। भानपुर मालीखेड़ा स्थित संजीवनी क्लीनिक के चिकित्सक डॉ. पार्थ शर्मा ने समय पर त्वरित निर्णय लेकर एक गर्भवती महिला और उसके नवजात की जान बचाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना मालीखेड़ा क्षेत्र की है। यहां रहने वाली गर्भवती महिला की प्रसव तिथि जनवरी में थी, लेकिन बुधवार को अचानक, तय समय से करीब एक माह पहले ही उसे तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख स्थानीय एएनएम रानी यादव ने तुरंत संजीवनी क्लीनिक के प्रभारी डॉ. पार्थ शर्मा को सूचना दी।